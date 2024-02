Un preso en tercer grado, entre los detenidos de la banda que asaltaba naves de cigarrillos electrónicos en Málaga

Cuatro personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Málaga como presuntas autoras de cinco robos con fuerza en otras tantas naves industriales, cuatro de almacenaje de cigarrillos electrónicos en la capital y una de paquetería en la localidad de Mijas.

La investigación apunta a que los integrantes del grupo criminal realizaban un trabajo de campo antes de los robos para obtener información, y para ello se hacían pasar por demandantes de empleo o por comerciales de empresas de seguridad o de telefonía, según ha informado este lunes la Policía en un comunicado.

Las primeras pesquisas se iniciaron a raíz de un robo con fuerza cometido en una nave industrial de Málaga mediante un butrón, en el que sustrajeron numerosos lotes de cigarrillos electrónicos.

Al inspeccionar la nave, los agentes determinaron que los ladrones, que optaban por el horario nocturno o los fines de semana para cometer los robos con el fin de no llamar la atención a establecimientos colindantes, estaban altamente especializados.

En el marco de la operación policial, que se ha desarrollado en varias fases, han sido detenidas cuatro personas y se han llevado a cabo cuatro registros -dos domicilios y dos trasteros- en los que se han intervenido 2.700 euros, nueve cajas de cigarrillos electrónicos, once mandos de acceso a garajes y útiles para las sustracciones.

Según las pesquisas, uno de los detenidos estaba cumpliendo condena en régimen de tercer grado y aprovechaba los fines de semana para cometer las sustracciones.

La Policía Nacional ha detenido en esta actuación a tres hombres y una mujer por su supuesta pertenencia a grupo criminal por el robo con fuerza en cinco naves industriales, los cuales han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga.

Asaltan una tienda y le dan agua a la dependienta para calmarla

Uno de los asaltos ocurrió hace un par de semanas. Tres encapuchados atracaron a punta de pistola un establecimiento de venta de vapeadores en un polígono industrial de Málaga. Se llevaron un botín de más de 15.000 euros.

El asalto, que grabaron las diferentes cámaras de seguridad de la tienda, ocurrió poco después de las diez de la mañana en un local situado en el polígono El Viso. Una furgoneta blanca aparcó a pocos metros de la entrada y de ella han salido tres atracadores que, ataviados con pasamontañas, guantes y armados con una escopeta recortada y una pistola, accedieron al local, donde había una dependienta, y se llevaron varias cajas llenas de vapeadores de la marca Muss. "Uno me sentó, me dijo que me quedara quieta, que venían por los 'vapers' nada más, y los otros dos empezaron a agarrar las cajas y sacarlas. Los tres estaban armados", relató entonces a la Agencia Efe la dependienta que fue víctima del atraco, Melina Desa.