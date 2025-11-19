Disparan a un hombre en el aparcamiento de caravanas junto al Martín Carpena en Málaga

Nuevo episodio con arma de fuego en Málaga capital. El Servicio de Emergencias 112 ha recibido avisos de un herido tras recibir disparos en el aparcamiento de carvanas que hay junto al Pabellón Deportivo José María Martín Carpena, en la calle Lexicógrafa María Moliner, a la espalda del complejo comercial Carrefour Los Patios. El incidente se ha notificado al servicio de emergencias en torno a las 16:00 horas de este miércoles.

El individuo ha sido alcanzado en la pierna y su pronóstico, por el momento, es reservado. Emergencias ha activado a la Policía Nacional, Local y al 061 para que acudan al lugar del suceso. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado se encuentran inspeccionando el lugar.

Dependientes de comercios del entorno aseguran que la zona es "conflictiva", pero que nunca han visto "un suceso de este tipo". Una vecina, que lleva un año viviendo en las caravanas, describe al herido como "un hombre bueno" que salía a pasear por las mañanas con su perro. En el tiempo que lleva residiendo en la zona, asegura, nunca había tenido un conflicto con él.

El úlltimo tiroteo en la provincia se produjo en Marbella este mismo mes. Las alarmas saltaban por la noche, cuando una patrulla localizó un vehículo con dos ocupantes en su interior. Los efectivos se percataron de que uno de ellos presentaba una herida de arma de fuego en la pierna, según confirmaron fuentes policiales.

Fue a la medianoche cuando los agentes sospecharon del turismo en una urbanización de la localidad marbellí. Uno de los pasajeros estaba acompañado por otro individuo y tenía un impacto de bala. Tras comprobar la gravedad de la lesión, los policías requirieron la asistencia de los servicios sanitarios, que trasladaron al herido a un hospital de la zona. Según las mismas fuentes, no se teme por su vida.

El caso anterior ocurría a mediados de octubre, cuando un enfrentamiento volvía a sacudir Marbella. Un hombre disparó hasta en siete ocasiones contra la puerta de la vivienda en la que residía un conocido suyo. Todo apunta a que entre ambos había habido rencillas previas, extremo que confirmará la investigación que hay abierta.

La víctima, de 38 años, resultó herido leve en una pierna, mientras que el presunto autor, de 25, fue detenido tras su huida a Algeciras en un vehículo de alquiler. Sucedió de madrugada en la calle Roy Boston. Los servicios de emergencia se movilizaban tras recibir el aviso de una persona que alertaba del tiroteo ocurrido en un inmueble. Una patrulla de la Policía Local de Marbella acudió hasta la vivienda.

Los primeros agentes en llegar al lugar confirmaron que el dueño de la casa había resultado herido leve en una pierna tras producirse varios disparos a través de la puerta de su domicilio. Según el relato de la víctima, momentos antes había escuchado pasos y movimientos en el pasillo. Intrigado, se acercó a la mirilla y vio a una persona observando el cuarto de contadores. El desconocido -a quien acabó reconociendo- se giró y comenzó presuntamente a disparar directamente contra la puerta.

Los proyectiles atravesaron la madera, dejando un rastro de agujeros a la altura del pecho. La víctima tuvo tiempo de apartarse, aunque uno de los disparos le rozó la pierna. El agresor, identificado como un varón de 25 años, de origen árabe, emprendió la huida a toda velocidad en un Seat Ibiza de color azul. Unas cámaras de seguridad captaron uno de los momentos de la fuga.