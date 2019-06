Docentes de los conservatorios superiores temen el desmantelamiento de la plantilla

Durante más de 27 años no se han convocado oposiciones a los conservatorios superiores en Andalucía a pesar de las reiteradas demandas del personal docente. De ahí, que los catedráticos sean menores en número y que las plazas hayan sido cubiertas con funcionarios de carrera cuyo destino definitivo, normalmente, estaba en conservatorios profesionales.

Este curso escolar, sin embargo, salió una convocatoria extraordinaria de bolsa “y se les dice a los directores que quien no esté en estas listas no va a trabajar nunca más en los conservatorios superiores a no ser que apruebe la oposición, así que todos participamos”, explica la profesora Isabel Gutiérrez.

Lo que no sabían es que participar supone “un cambio de condiciones laborales radical”, hasta el punto de poder perder el trabajo. Así, la mayoría de los integrantes de las listas renunciarán a los puestos cuando sean llamados el próximo septiembre. Por ello, temen el desmantelamiento de las plantillas y la consiguiente bajada de calidad de estas enseñanzas.

Con una concentración en las puertas del centro malagueño protestaron este miércoles tanto docentes como alumnos. “Entre un 60 y un 80% de las plantillas actuales están formadas por profesorado que se irán para el curso que viene y no tienen reemplazo en la mayoría de las especialidades”, apunta Gutiérrez, profesora de Inglés aplicado a la Música en el Conservatorio Superior de Málaga.

“Para participar en las listas nos imponen que durante al menos dos años dejas de ser funcionario de carrera, pierdes tu destino definitivo, si al segundo año no te dan un puesto en los superiores te vas al paro, y si pasados dos años quieres reincorporarte a tu cuerpo tiene que ser con vacante de tu especialidad, si es que la hay. La gente no se va a arriesgar a perderlo todo”, indica la profesora.

En su lugar, “se pretende la cobertura” de estos puestos de máxima responsabilidad “por profesorado interino con escasa experiencia o sin ella”, ya que la Consejería de Educación ha presentado un borrador “en el que sitúa por delante de funcionarios de carrera no catedráticos, que llevan muchos años trabajando en estos centros, a personas que nunca han superado una prueba de oposición, ni trabajado un solo día para la administración educativa”.

"Supone expulsar al personal más competente que tienen para poner a gente que no tiene este nivel en los puestos de mayor responsabilidad"

"Los conservatorios se quedarían compuesto el próximo año con 20% de la plantilla que son los docentes fijos, catedráticos, alrededor de un 30% de interino y el otro 50% cubierto por aspirantes sin ningún tipo de experiencia, con 0 puntos", explica Encarna de la Chica, portavoz de UGT. Y afirma que los argumentos jurídicos en los que se amparan la Consejería no se han mostrado a la mesa sectorial del pasado lunes.

Lo que no entienden los docentes afectados es que la Consejería de Educación defienda estas medidas que suponen dejar fuera de los conservatorios superiores a profesionales con una amplia experiencia y, además, con carreras profesionales de repercusión internacional, en algunos casos. “En mi caso, que tengo 20 años de experiencia, el grado de Traducción e Interpretación, el C2, además de otros títulos podría ser sustituida por alguien recién titulado y con un B2”, señala Gutiérrez y agrega que “es un disparate, no entendemos lo que está pasando”.

Para ellos, no solo peligra su puesto, también influirá muy negativamente en la calidad de la enseñanza. “Supone expulsar al personal más competente que tienen para poner a gente que no tiene este nivel en los puestos de mayor responsabilidad”, agrega la docente. “Es un golpe tremendo a las enseñanzas artísticas”, añade al tiempo que señala que otro efecto colateral será el desplazamiento de los profesores que han estado cubriendo sus vacantes en los profesionales.

Los docentes critican que no se haya abierto un periodo de transición para la estabilización de estos profesionales que llevan años desarrollando su labor “con un nivel de exigencia altísimo”. Han denunciado la situación y en julio está señalado el primer juicio.