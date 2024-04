'Mis ganas ganan', el documental de Elena Huelva se estrena en cines tras su paso por el Festival de Málaga

Entre los estenos que trajo el 27 Festival de Málaga estuvo el documental Mis ganas ganas, en el que el director José Luis Hernández Arango cuenta la historia de Elena Huelva. Esta joven sevillana falleció a causa de un sarcoma de Ewing y dio visibilidad a su enfermedad a través de las redes sociales. Ahora se estrena para todos en los cines de España.

El director sevillano ha sido el responsable de dirigir y guionizar este proyecto, que se estrena este viernes 5 de abril en los cines. También se podrá ver en TVE y Canal Sur, aunque la fecha aún está por confirmar. La cinta, que sigue de cerca la cruzada contra el cáncer de la fallecida joven Elena Huelva, ha contado con la participación de personalidades como Aitana o Toñi Moreno.

Manuel Carrasco es otro de los artistas que ha colaborado en la filmación, además de haber compuesto una canción exclusiva llamada Libélula que se escuchó por primera vez durante la proyección del documental en el Festival de Málaga. Este proyecto, iniciativa de Hernández, destinará todo lo recaudado en taquilla a la Beca Elena Huelva frente al sarcoma.

La historia del documental 'Mis ganas ganan'

El director sevillano José Luis Hernández Arango explicó en una entrevista a este medio lo que le llevó a realizar este documental sobre Elena. "Yo seguía a Elena en redes, sobre todo durante la última fase de su enfermedad, y cuando falleció me impactó bastante" explicó el director. La idea de hacer algo más extenso fue al comprobar la "inmediatez" con las que las cosas suceden en las redes sociales: "Por eso me vino el pensamiento de hacer algo para que su historia no quedara en el olvido".

También dejó claro cuál es el mensaje del documental: concienciar a las personas de la importancia de investigar sobre el cáncer. "Es algo que nos afecta mucho a todos, todo el mundo tiene un familiar o conoce a alguien que lucha contra el cáncer. Ni los políticos ni los medios en general le dan la visibilidad que merece. Sobre todo si se trata de un tumor raro como lo es el sarcoma de Ewing, que es lo que padecía Elena".

Lo que no se podrá medir es la gran aportación que hizo Elena en la lucha contra el cáncer y en su virilización. "Resulta que había un ensayo clínico a nivel europeo para estudiar el sarcoma de Ewing más en profundidad, y España, que es el país de Europa con más afectados, se iba a quedar fuera. Tuvo que ser una niña, tuvo que ser Elena, la que movilizó todo. Para ello diseñó el Baby Pelón; unos muñecos que acabaron teniendo mucho éxito y con el dinero recaudado de su venta se pudo conseguir que España entrara en el ensayo" relató el director sevillano.