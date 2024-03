"La aportación de Elena en la lucha contra el cáncer es algo que no se puede medir"

José Luis Hernández Arango ha presentado por primera vez su documental Mis ganas ganan, la historia de Elena Huelva este domingo en el Festival de Málaga. El sevillano ha sido el responsable de dirigir y guionizar este proyecto, que se estrenará en cines el 3 de abril. También se podrá ver en TVE y Canal Sur, aunque la fecha aún está por confirmar. La cinta, que sigue de cerca la cruzada contra el cáncer de la fallecida joven Elena Huelva, ha contado con la participación de personalidades como Aitana o Toñi Moreno.

Manuel Carrasco es otro de los artistas que ha colaborado en la filmación, además de haber compuesto una canción exclusiva llamada Libélula que se ha podido escuchar por primera vez durante la proyección del documental. Este proyecto, iniciativa de Hernández, destinará todo lo recaudado en taquilla a la Beca Elena Huelva frente al sarcoma.

-¿De dónde nace la idea de llevar a cabo este proyecto?

-Yo seguía a Elena en redes, sobre todo durante la última fase de su enfermedad, y cuando falleció me impactó bastante. En las redes sociales todo es muy volátil, por eso me vino el pensamiento de hacer algo para que su historia no quedara en el olvido.

-Debe de ser delicado retratar a alguien que ya ha fallecido, ¿cómo lo ha hecho de forma que se respetara su imagen y su persona?

-Pues siempre teniendo en cuenta la opinión de su familia, y de su de su hermana sobre todo. Yo no hacía nada sin que antes ellos me dieran el visto bueno. De hecho, hay partes del documental en las que la voz de Elena está clonada. Clonamos su voz para poder incluir los post que ella compartía en redes como si los estuviera leyendo. Pero obviamente lo hice con el previo consentimiento de los familiares.

-¿Hay algún mensaje en concreto que tenga el objetivo de transmitir al público a través del documental?

-Pues yo realmente por lo que hago esto es para que la gente se conciencie de que hay que investigar sobre el cáncer, que era lo que Elena quería. Es algo que nos afecta mucho a todos, todo el mundo tiene un familiar o conoce a alguien que lucha contra el cáncer. Ni los políticos ni los medios en general le dan la visibilidad que merece. Sobre todo si se trata de un tumor raro como lo es el sarcoma de Ewing, que es lo que padecía Elena.

-¿Cuál fue en tu opinión la magnitud de la aportación de Elena en lo referente a la lucha contra el cáncer y la visibilización del sarcoma de Ewing?

-La aportación de Elena es algo que no se puede medir. Resulta que había un ensayo clínico a nivel europeo para estudiar el sarcoma de Ewing más en profundidad, y España, que es el país de Europa con más afectados, se iba a quedar fuera. Tuvo que ser una niña, tuvo que ser Elena, la que movilizó todo. Para ello diseñó el Baby Pelón; unos muñecos que acabaron teniendo mucho éxito y con el dinero recaudado de su venta se pudo conseguir que España entrara en el ensayo.

-¿Cuál es el eje del documental? ¿En qué aspectos de la vida de Elena se ha enfocado?

-El objetivo del documental es sobre todo evitar que lo que ella hizo no se pierda, entonces va mucho sobre su vida, la vida de cualquier muchacha de esa edad, porque al final era una chica normal y corriente. También se muestran las consecuencias de todo lo que logró. Es complicado que a través de una pantalla y con la cantidad de influencers que hay el mensaje de una persona trascienda, e involuntariamente ella lo logró. No tenía un discurso político ni nada, pero lo que ella hacía sí tuvo un fuerte impacto en los demás, y eso es difícil.

-Elena escribió un libro, Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente, ¿el documental está basado o inspirado de alguna forma en él?

-No, no se basa para nada en el libro. El documental es simplemente contar su historia, y en paralelo un poco también la historia de su hermana Emi, porque estaban muy unidas. De hecho Emi tiene mucha presencia en el documental, sirve un poco de hilo conductor. Es ella la que cuenta la historia un poco e incluso hay partes en las que hace de narrador.

-¿Cómo describiría la relación entre Emi y Elena?

-Pues mira, eran el ying y el yang. Elena era una chica muy pizpireta, superalegre, alocada, y su hermana era pragmática, más seria, estaba más en la tierra. Y Emi muchas de las cosa que hacía, las hacía por su hermana. Siempre estaban juntas, desde pequeñas. En general eran todos una familia muy unida.

-¿Qué tipo de vínculo tenía Elena con las personas que participan en el documental?

-Bueno depende de la persona, pero prácticamente tenía una relación muy estrecha con todos. Por ejemplo con Manuel Carrasco tenía un lazo muy especial, era muy cercana a él y a su mujer, Almudena. De hecho Emi va casi todas las semanas a casa de Manuel. También era muy amiga de Toñi Moreno. En general todos los que tenían más vinculación con Elena aparecen, excepto Sara Carbonero, ya que para ella era algo demasiado duro. Y por supuesto de igual modo están incluídos testimonios de sus padres, familiares, de sus amigas.

-Elena tenía una relación muy estrecha con Manuel Carrasco, ¿ha contribuido de alguna forma especial al documental?

-Claro, Manuel no solo se ha encargado de componer la canción Libélula en exclusiva para este proyecto, también se ha dedicado durante toda su última gira a cerrar sus conciertos con el tema Mujer de las mil batallas, en honor de Elena, mientras de fondo se proyectaba una imagen de su cara. Desde que lo supe tuve claro que el documental terminaría con una escena de Manuel, interpretando la canción.

-¿Pudiste conocer a Elena en persona?

-No, nunca la vi en persona, yo solo la seguía en redes. Pero creo que nos hubiéramos llevado bien, porque ella era muy fiestera y alegre y eso es algo que tenemos en común.