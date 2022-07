Un centenar de efectivos siguen trabajando en el incendio de la Sierra de Mijas, ya estabilizado

Los expertos del Infoca dieron ayer domingo, a las 19:30, el incendio en la Sierra de Mijas por estabilizado tras realizar un vuelo de reconocimiento por la zona y que el nivel de emergencia pasara al registro cero. Si bien, eso no quiere decir que el fuego esté apagado. De hecho, el incendio sigue sin estar controlado, por lo que un centenar de efectivos del Plan Infoca seguirán trabajando este lunes, además de seis vehículos pesados de extinción, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones de Málaga y una unidad médica (UMIF).

Con vientos de poca intensidad y la recuperación de la humedad relativa, la noche ha estado "muy tranquila", según Infoca. No obstante, informan de que han tenido que atender una pequeña reproducción en la zona de Pinos de Alhaurín, que quedó controlada "muy pronto".

El incendio, en total, ha calcinando 2.070 hectáreas pertenecientes a los municipios de Mijas, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. La inmensa mayoría son terreno forestal, aunque ha habido 100 hectáreas que no eran de este tipo.

"Hemos hecho un vuelo de reconocimiento y no hay llama en ninguna parte del perímetro. No ha crecido el incendio ni una sola hectárea desde esta mañana y sí hay dos puntos calientes que se están enfriando con los medios aéreos en la zona alta", explicó ayer domingo Alejandro Molina, subdirector del Centro de Operaciones Provincial del Infoca que ha estado informando puntualmente de la evolución del fuego desde que se declaró a las 12:30 del pasado viernes en el paraje El Higuerón en el término municipal de Mijas.

Molina insistió en que el fuego "está estabilizado pero no controlado" y precisó que se entiende que el incendio está controlado "cuando se encuentra completamente perimetrado y para eso queda todavía mucho trabajo". Este profesional detalló que a partir de ahora tienen que enfriar puntos calientes en el perímetro y las zonas aledañas y para ello están organizando líneas de agua, líneas de defensa manual y hasta están utilizando maquinaria pesada pese a la dificultad orográfica del terreno.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, destacó sobre todo la "coordinación" y la colaboración de todos los que han participado para atajar este fuego. Un dispositivo de 400 personas entre bomberos, policías, guardias civiles, personal del 112, protección civil, Cruz Roja, etcétera. Crespo tuvo palabras de agradecimiento para todos por "haber trabajado intensamente en este incendio tan dificultoso".

Hay que hacer especial hincapié en la pericia de los bomberos forestales que, gracias a la realización de maniobras como el fuego técnico, han podido frenar el avance de las llamas y de los pilotos de los medios aéreos. Todos han puesto en riesgo sus propias vidas y, afortunadamente, no ha habido heridos. "Nos sentimos muy orgullosos", ha recalcado la consejera, quien ha precisado que esta noche "se seguirá trabajando y combatiendo el incendio y volará el dron para analizar y vigilar el perímetro con una cámara térmica".

Crespo señaló que el siguiente paso es controlar el incendio y, posteriormente, la extinción. "Habrá nuevas chimeneas que habrá que atacar por lo que pasarán horas y días para que se pueda dar el incendio por extinguido", mencionó la consejera. Añadió además que, como pasó en Sierra Bermeja, "una vez que se declare extinguido se trabajará rápidamente para hacer el expediente que suponga la emergencia en el terreno, luego la urgencia y luego la reforestación. Se contará con todo el mundo para darle otra vez la vida que se merece a la maravillosa Sierra de Mijas en el menor tiempo posible".

El viceconsejero de Interior, Antonio Sanz, que ha estado liderando el fin de semana todos los aspectos relacionados con la evacuación de las personas con el 112, precisó que, en total, se llegaron a desalojar 2.200 viviendas y, pese a esa magnitud, no ha habido ningún problema. "No ha habido ni un solo incidente ni ha habido que atender a ningún herido pese a las carreras y los problemas que conlleva un desalojo. Quiero agradecer la responsabilidad ciudadana porque no es fácil ir de madrugada puerta por puerta con los cuerpos de seguridad con megafonía alertando de la inseguridad de permanecer en las casas y la ciudadanía ha reaccionado con una dosis de responsabilidad excepcional. Tenemos una sociedad madura y comprometida", afirmó.