El embalse de La Viñuela alcanza sus cifras mínimas históricas y se encuentra al 11% de su capacidad

La sequía sigue causando estragos en los embalses de la provincia. A día de hoy el de La Viñuela es el más seco de la provincia, algo habitual ya que también es el más extenso de la provincia y tiene capacidad para 164 hectómetros cúbicos. El embalse que abastece de agua a 17 municipios de la Axarquía se encuentra al 11% de su capacidad, según los datos oficiales de la Red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía.

La situación en la comarca es preocupante. Estos niveles de agua tan bajos son similares a los de 2008, cuando el pantano también estuvo al 11% de su capacidad y a punto de ser declarado embalse muerto. Asimismo, éste ha perdido un 1% de sus reversas desde el 9 de agosto. Además, actualmente conserva 19,7 hectómetros cúbicos de agua y en esta misma época hace un año contaba con 42,28 hectómetros cúbicos.

En la comarca de la Axarquía la Junta de Andalucía está llevando a cabo diferentes trabajos que entran dentro de los decretos de sequía. Tras la finalización de la obra del bombeo de La Rosaleda, la Axarquía recibirá 18 hectómetros cúbicos para poder paliar los daños está ocasionando esta situación. De esos casi 20 hectómetros cúbicos, 12 se destinarán al regadío y los seis restantes abastecerán a la población. También se han finalizado las obras de los terciarios de Torrox, Rincón de la Victoria y Vélez Málaga y los pozos del Río Chillar, que aún no se ha puesto en marcha.

Además, a corto y medio plazo se sumarán, según informó la Junta de Andalucía hace unos días, los terciarios del Peñón del Cuervo, que hará que se alcancen los 19 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas como fuente hídrica adicional.

Muchos agricultores debido a la escasez de agua se están viendo obligados a arrancar sus plantaciones porque no pueden regar sus cultivos, según aseguró José Campos, presidente de la Junta Central de Usuarios del Sur de Guaro, a Málaga Hoy hace unas semanas. Asimismo, Gregorio Campos, vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía y de Axaragua, remarcó para este periódico que "el abastecimiento de agua para la población estaba asegurado para el verano". Aunque insistió en que se llegará al final del año hidrológico, el 30 de septiembre, pero “bastantes justos”.

PAUTAS PARA AHORRAR EN LOS HOGARES

No solo los agricultores deben ahorrar agua para poder regar todos sus cultivos, los malagueños también deben hacerlo en sus propios hogares. Por ello, Consumo Responde, un servicio dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha recordado "la obligación que tienen todas las personas de utilizar el recurso del agua de forma racional y con responsabilidad, tanto en los hogares como en cualquier actividad industrial o de ocio, más, si cabe, en esta época del año y cuando se arrastran meses de escasas lluvias".

Por su parte, la Junta de Andalucía ha señalado que el agua es “un recurso fundamental para el desarrollo sostenible, económico, social y ambiental”. Además, ha insistido en que “es fundamental para la supervivencia, pero solo una mínima parte es apta para el consumo, por lo que no se debe olvidar que un agua de buena calidad beneficia al medio ambiente y protege la salud de las personas y demás seres vivos".

En este sentido, la Junta de Andalucía recomienda que "el uso del lavavajillas y la lavadora cuando estén al completo de su capacidad; la utilización de detergentes ecológicos que permiten depurar las aguas con mayor facilidad y la de no dejar correr el agua cuando se realice otra actividad". Al igual que insiste en "no dejar los grifos abiertos cuando no se estén usando y abrirlos solamente cuando ya se esté en la ducha, que siempre se recomienda mejor que el baño".

El Gobierno andaluz también apela a seguir costumbres como mantener el grifo cerrado mientras se cepillan los dientes, regar las plantas al anochecer o amanecer para evitar que el agua se evapore y, si es posible, con agua reciclada. De este modo, se conseguiría ahorrar agua en esta situación de emergencia por sequía que afecta toda la población.