El empresario malagueño Antonio del Paso, primer vecino de las torres que ponen el techo del lujo en la ciudad

En contra de lo que muchos pensaban, el primer comprador y, además, primer vecino en comenzar a vivir en las Málaga Towers de Sierra Blanca, el techo del lujo en la ciudad, es un malagueño: Antonio del Paso. El empresario malagueño se decidió en 2019, después de hacer un viaje a Miami en el que se quedó diez días en casa de una amiga, "quedé encantado con los pisos allí y cuando vi que iban a hacer algo así en Málaga, no lo pensé y compré, estoy encantado".

Antes, Del Paso, que se dedica al alquiler y compra venta de coches, pero también cuenta con una fábrica de paneles solares en el PTA y acaba de abrir el hotel Vibes en Puerta Blanca y tiene unos 300 empleados; se enamoró del modo de vida de los penhouses en la ciudad estadounidense, con gimnasio, piscinas, spa y otros servicios en la comunidad.

Tan claro tenía el paso, que además de ser el primero en firmar la escritura, fue el primero en mudarse desde su piso en avenida de Andalucía, "estábamos sólo yo y el portero". Desde que cambió sus vistas a El Corte Inglés por levantarse con los atardeceres mirando al Mediterráneo, ha visto cómo se iban mudando hasta quince vecinos más, indican desde Sierra Blanca, la promotora.

En la sexta planta en la que está su piso –del que no ha precisado el precio de compra– hay tres pisos y ya cuenta con uno en el rellano, que "viene de Londres", sin embargo, cuenta que ha hecho especiales migas con un promotor mexicano que vivirá entre "Málaga y Houston, ya me lo he llevado dos veces de fiesta, una a Marbella".

Aún no está constituida la comunidad de propietarios, pese a ello el buen ambiente entre los que ya residen y comparten las zonas comunes –entre las que se encuentran spas, gimnasio, piscinas, ludoteca o coworking– ya se palpa. "Es lo que se merece Málaga, pisos del tipo que se hacen en Miami y Dubái", que ahora también son para malagueños.