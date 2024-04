Las 'excentricidades' en el techo del lujo en Málaga: "Una clienta me pidió que quitáramos la piscina privada para poner un huerto"

Que cada casa es un mundo lo sabe mejor que nadie Lucía Casaus, fundadora de GC Studio y quien se ha encargado del interiorismo de las zonas comunes de las torres de Sierra Blanca y de gran parte de los pisos que han adquirido en ella. Por lo tanto conoce muchas de las excentricidades del cliente de lujo, ese que está dispuesto a gastar 12.000 euros el metro cuadrado por su casa en primera línea de playa.

Quizá la cercanía con la playa y las múltiples opciones de baño en las zonas comunitarias fue lo que empujó a una clienta a pedirle "que quitase la piscina privada porque quería un huerto para cultivar sus verduras". Lo cierto es que los metros de la terraza, indica Casaus, son suficientes para hacerlo.

Otros clientes, estadounidenses, ya con la vivienda montada al ver la cocina le pidieron cambiarla por completo, "están acostumbrados a cocinas más grandes, en las que hacer vida, y también querían 'un horno en el que entre el pavo', claro, en estos quizá puedes meter un pollo, pero un pavo no". Pero también está la que no quería la vinoteca que incluyen las cocinas, "la clienta no bebe vino, por lo tanto no lo iban a utilizar".

En su trabajo, asegura, cada proyecto empieza "de cero, nos adaptamos a cada cliente, algunos se dejan asesorar más y otros lo tienen muy claro, intentamos siempre adaptarnos a la última tendencia, pero no demasiado, queremos que sea algo en parte atemporal".

Para Casaus uno de los retos ha sido "construir un club privado, pero en vertical, en una torre", con un conjunto que fuese confortable y pudiese conformar a todos los vecinos, "tienes spa, gimnasio, ludoteca, zona de coworking, varias piscinas...". Réplica, en parte, el modelo de americano de penhouse, "ayer estábamos haciendo fotos del proyecto y le mandé a una amiga una del atardecer y le pregunté qué proyecto creía que era, 'Miami', me respondió".