Unos 2.300 escolares de la provincia de Málaga llevan un mes sin comedor

Los abuelos, un plan b para muchos

Cuando dos días antes del inicio del curso las familias se encontraron sin comedor, muchas tuvieron que recurrir a los abuelos. No había otra manera de llegar a las 14:00 a por sus hijos. Más aún cuando no tenían clara una fecha para recuperar el servicio que les permitiera organizar sus agendas laborales. Aunque la intranquilidad ha sido grande. “Se está exponiendo en muchos casos a población de riesgo cómo son los abuelos ante la imposibilidad de dejar sus trabajos”, criticó la Federación de Asociaciones de Madres y Padres, Fdapa. “Ya han transcurrido cuatro semanas desde que se hizo pública la decisión de las empresas de no prestar el servicio, la APAE debería tener resuelto el problema, que deja en una muy precaria situación a miles de alumnos en una situación social extrema y que hacen muy difícil, por no decir imposible, la conciliación laboral y familiar”, agregaron desde la federación. Y reiteraron la necesidad de que la Consejería de Educación de la máxima prioridad a la contratación inmediata de empresas que puedan prestar este servicio. En Málaga se han visto afectados unos 2.600 escolares y en Andalucía 12.000 de más de 130 colegios e institutos.