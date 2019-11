Un pequeño adelanto en vídeo del espectáculo de las luces de Navidad en la calle Larios

Málaga capital estrena este viernes, 29 de noviembre, su alumbrado navideño y los espectáculos que sumergen a malagueños y visitantes en el ambiente de estas fechas. Antonio Banderas será el encargado de encender esta decoración que ya ha alcanzado relieve internacional. Las imágenes captadas en vídeo reflejan una de las últimas pruebas que los técnicos llevan a cabo para comprobar el correcto funcionamiento de las luces.

El actos malagueño estará a las 18.30 horas junto al alcalde, Francisco de la Torre; la concejala de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras; y miembros de la Corporación municipal al inicio de calle Larios desde la Alameda, junto a la estatua del Marqués de Larios.

A diferencia de ediciones anteriores, la inauguración tendrá lugar junto al conjunto escultórico del Marqués de Larios y no en la Plaza de la Constitución. La ciudad es pionera en el uso de energía sostenible y el consumo para el conjunto de la iluminación del centro histórico y zonas emblemáticas está previsto que represente 9.676 euros frente a los 53.760 euros que costó hace diez años.

Tres pases musicales

El primer pase musical que se ofrecerá con la inauguración estará compuesto por estos tres temas: 'All I want for Christmas is you' de Mariah Carey; 'Málaga Canta' de Escolanía Sierra Blanca-El Romeral y 'En Navidad' de Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana.

El Bosque de la Navidad es el título de la ambientación y el espectáculo de luces y sonido elegido en esta ocasión para la calle Larios, que durante 40 días se convertirá en una especie de sendero enmarcado por 22 arcos, de 12,8 metros de altura.

El coste del mismo asciende a 532.830 euros. La iluminación de los arcos estará compuestapor 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz de 0,07 watios cada uno. Pero la decisión del Ayuntamiento ha sido la de motivar a los asistentes, que se cuentan por miles, a buscar otros escenariosde la ciudad donde poder disfrutar de otras representaciones. En la Alameda, podrán contemplar El Árbol de la Navidad, incluyendo el relato de un niño; y en la calle Alcazabilla, podrán ver sobre la muralla de la Alcazaba un vídeomapping titulado Cuento de Navidad.

Además de estas actuaciones, la infraestructura desarrollada por el Ayuntamiento incluye alumbrado en 68 calles del Centro histórico a las que se suman en este año Santa Lucía y Comedías con Nosquera. De igual modo, la ciudad cuenta con cinco árboles de Navidad de grandes dimensiones ubicados en la plazade la Constitución, la calle Molina Lario, el parque Huelin, la plaza de La Marina y la plaza Enrique García Herrera (Camas).