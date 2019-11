Así es 'El árbol encantado' de la Alameda que este año se suma a las luces de Navidad de la calle Larios

Cuando quedan menos de 24 horas para que se descubran las nuevas luces de Navidad de Málaga, hemos logrado captar en pruebas uno de los espectáculos, el de la Alameda Principal sobre uno de los ficus centenarios.

Como se puede ver en vídeo, el bautizado como El árbol de Navidad consiste en la proyección de un cuento navideño con el que se da vida al árbol.

Los pases de este espectáculo, que se suma al de la calle Larios, que ha sido creado expresamente para la Alameda Principal de Málaga por Fireflyevents, serán a las 19:15, 21:00 y 22:15. Desde este viernes, cuando tendrá lugar el encendido del alumbrado navideño, hasta el 5 de enero.

El árbol encantado contiene infografías en 2 y 3 dimensiones que podrán verse durante cinco minutos. Usa dos proyectores de 20.000 lúmenes,16 focos de led, 50 bombillas retro Edison y una máquina de humo se encargarán de dar vida a uno de los árboles más antiguos de Málaga, un ficus centenario con 30 metros de envergadura.

Los creativos de Fireflyevents hacen la siguiente sinopsis del espectáculo: "En la Alameda Principal, silente entre el murmullo de las calles, habita un gigante. Un gigante al que le encanta espantar mariposas.

Su gruñido es tan imponente como su tamaño pero en su corazón no habita nada, ni siquiera alegría. Su presencia no llama la atención a nadie, después de casi 200 años y a pesar de sus 30 metros de envergadura. No tiene ni un solo amigo.

Pero una pequeña luz crepita entre sus hojas, ella es diminuta en tamaño pero con una enorme en valentía. Esta pequeña amiga se embarca en una original y peligrosa cruzada para devolver al gigante su esplendor perdido pero se afana tanto que casi provoca un desastre. ¿Podrá recuperarse finalmente nuestro maltrecho gigante?”.

Este espectáculo es obra de los mismos creativos que han realizado ya videomapping en monumentos históricos como la catedral de León o las murallas de Ávila, y que también han sido los encargados de dar forma al videomaping que se estrenará esta Navidad en la muralla de la Alcazaba de Málaga.