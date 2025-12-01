Los estudiantes de la UMA dejan el campus vacío en el primer día de huelga

Aulas y pasillos prácticamente vacíos, nada que ver con el bullicio habitual de un lunes lectivo. Es el paisaje que deja el primer día de huelga de estudiantes en la Universidad de Málaga (UMA) en la gran mayoría de facultades y centros. Los alumnos, convocados por el Consejo de Estudiantes (CEUMA), protestan con un paro académico de cinco días -hasta el próximo viernes día 5 de diciembre- por la falta de financiación que sufre la institución académica y de la que culpan, directamente, a la Junta. Aseguran que "la asfixia económica" está repercutiendo en la calidad de la docencia que reciben y que está agravando el deterioro de las instalaciones, con "facultades que se caen a pedazos", escasez de materiales y profesorado que trabaja "en condiciones indignas". La protesta también sirve para mostrar su rechazo frontal a la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), una norma que está a punto de ver la luz y en cuya elaboración critican que no se ha tenido en cuenta al estudiantado. En total, son más de 35.000 los alumnos llamados a secundar la movilización.

En el campus de Teatinos, donde por una vez aparcar no ha sido un problema, poco antes de las 10:00 horas apenas una decena de alumnos bajaba del metro en la parada frente a la Biblioteca General, y otros tantos lo hacían del autobús. Los pocos estudiantes que han acudido a clases este lunes asegurabn que lo habían hecho porque temían perderse parte del temario o porque tenían clases prácticas que no iban a poder recuperar. "Las clases teóricas siguen y todo cae en los exámenes de enero. Ahora tenemos una práctica y mañana otra de Anatomía con cadáver, que también entra en enero", decían Clara Soriano y Nicolás López, alumnos de primero de Medicina, a la salida de una clase en la que, según comentaban, "ha faltado la mitad de la gente".

Entrada a la Facultad de Derecho. / Javier Albiñana

En la Facultad de Derecho, con el enorme hall de entrada casi desértico, Natalia y Andrea, estudiantes de Derecho, comentaban que estaban allí porque tenían un examen -era opcional y quieres hagan huelga podrán hacerlo otro día-, pero que el resto de semana no irían a clase. "La UMA está fatal y esta facultad tiene bastatnes carencias. Aquí cada vez que llueve esto se llena de cubos", se quejaban ambas, al tiempo que defendían que "no hemos notado peor la calidad de la docencia, el profesor que es bueno lo sigue siendo".

En una de las mesas de la entrada de esta Facultad, Paula Novoa, alumna de primero del Doble Grado de Derecho y Criminología, esperaba con otros compañeros a la siguiente clase, después de que a la anterior solo se hubiesen presentado cuatro personas de las 75 habituales y el profesor hubiese dado la opción de no impartir la materia. "Entiendo la huelga, pero creo que debería ser también algo más de los profesores", afirmaba.

Vacías estaban también las facultades de Ciencias, Educación, Ciencias de la Comunicación y Filosofía y Letras. "En clase hay cuatro gatos, yo he venido a repasar apuntes", señalaba un joven en el pasillo central que cruza este último centro, siempre abarrotado y donde este lunes solo estaban las limpiadoras.

De camino a Ciencias, David -estudiante de tercero de Ciencias Ambientales- se quejaba de que "van a seguir dando clase normal" y consideraba que "los profesores deberían ayudar, porque al final convocar la huelga es algo que se hace por toda la Universidad". En su caso, según señaló, la infrafinanciación la nota en que "no hay materiales para hacer las prácticas". "Nos dijeron que nos podíamos comprar nuestro propio kit de laboratorio, para no tener que compartir un bisturí entre diez, pero creo que eso es cosa de la Universidad, no te pueden obligar a tenerlo", protestó.

El entorno de la Facultad de Ciencias de la UMA, este lunes, primer día del paro académico convocado por los estudiantes. / Javier Albiñana

Con el campus deshabitado, los estudiantes han trasladado sus reivindicaciones al centro de la ciudad, donde habían convocado una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta con la intención de hacer visible su problema, bajo el lema 'Por una UMA digna y de calidad'. La protesta, que ha contado con el respaldo de algunos trabajadores de la UMA y la asistencia de varios concejales del Ayuntamiento de Málaga, apenas ha conseguido reunir un centenar de personas. Durante algo más de una hora han coreado consignas como "escucha, Bonilla, no queremos calderilla", "El hijo del obrero, también quiere estudiar", "Profesores y estudiantes, unidos y adelante" o "La LUPA nos condena, la lucha nos libera".

En esta concentración, el presidente del CEUMA, Javier Borrego, ha denunciado que "la UMA tiene un agujero económico de 216 millones de euros" y que eso afecta a los estudiantes de manera directa. "Además de que las infraestructuras no soportan la calidad de la educación que merecemos, nos lleva a no tener suficientes profesores para poder cerar nuestros TFG o para poder tutorizarnos", aseguró. Asimismo, sostuvo que la LUPA supone "un ataque".

Así, insistió en pedir "una financiación justa para la UMA, para tener la educación que nos merecemos". "Pedimos respeto institucional a toda la comunidad universitaria", dijo. Sobre la futura ley universitaria, exigió que se blinde en ella la beca del 99%, esto es, una ayuda que bonifica el 99% de los créditos aprobados en primera convocatoria para el curso siguiente y que, según defendió, "permite estudiar a mucha gente".

Jesús Manuel Cervantes, miembro del CEUMA, lamentó que la infrafinanciación lleva varios años afectando al profesorado, pero que ha sido este año cuando lo hen empezado a notar más los estudiantes. "Ha habido recortes del 80% en algunos departamentos", aseguró, mencionando que en Ciencias los investigadores habían tenido que ceder material para poder hacer prácticas, que en Derecho los alumnos han tenido que llevar sus propios folios para hacer exámenes o que hay departamentos que tienen prohibido imprimir. "Parece absurso todo esto, pero si lo miras con retrospectiva te das cuenta de la situación que vivimos", concluyó.

El consejero apunta a la "mala gestión" de la propia UMA

Preguntado por el paro académico de los estudiantes, el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha asegurado que "infrafinanciación como tal no hay", aunque sí ha señalado que "necesitamos reforzar" la financiación de la UMA "como consecuencia fundamentalmente de una mala gestión previa" de la que acusa a la propia institución académica.

En declaraciones a los periodistas en un acto en La Carolina (Jaén), el consejero ha reconocido que la UMA "tiene edificios que están en unas condiciones que no son las adecuadas" y que, al mismo tiempo, "se estaban construyendo otros por más de 40 y 45 millones de euros"; una situación que, ha apuntado, "no pasa en un año ni en dos, sino que viene desde luego desde atrás". "La universidad en ese momento marcó sus prioridades y eso nos lleva a una realidad actual. Por lo tanto, infrafinanciación como tal no hay", ha afirmado.

Así, según el consejero "necesitamos reforzar su financiación como consecuencia fundamentalmente de esa mala gestión previa que le ha llevado una situación donde han tenido que solicitar un préstamo a la Junta de Andalucía".

Gómez Villamandos también ha dicho que en una reunión con representantes de los estudiantes, "sin luces y taquígrafos, a diferencia de otras que han mantenido este colectivo con algún grupo político", se puso de manifiesto que "muchos de los problemas que tiene la UMA no son consecuencias de una infrafinanciación por parte del Gobierno, sino de una mala gestión por la propia universidad".

"Estamos reforzando su financiación para que lo más importante, que es la carrera profesional del PDI y del PTGAS no se vea interrumpida y que, desde luego, los alumnos cuente con todos los medios para poder desarrollar su actividad en óptimas condiciones", ha concluido.