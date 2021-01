La falta de profesores por bajas sin cubrir complica aún más el curso escolar

Nadia Bouadi , secretaria de comunicación de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT , afirma que se están cubriendo bajas a través del sistema SIPRI pero “no son suficientes”. “Los docentes están muy saturados, incluso se están juntando clases porque si no se quedan desatendidos los alumnos y esto redunda en que no se llevan a cabo las medidas del protocolo Covid”, señala Bouadi. También apunta a que “no se están haciendo cribados en los centros” y critica que los datos sobre el coronavirus se estén dando con mucho retraso.

María del Amo , presidenta provincial del sindicato ANPE , asegura que “el problema fundamental es que las bajas que se están produciendo por profesorado contagiado no se están cubriendo”. Apunta que los plazos se alargan hasta casi los diez días y que cuando el sustituto llega al centro es cuando se vuelve a incorporar el docente de baja. “En esos días no tiene profesores y sus ausencias se cubren con los apoyos y los refuerzos, y los que tienen que aislarse teletrabajan”, indica Del Amo.

Félix Martín , secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga , apunta que el 13 de octubre se firmó un acuerdo con la Consejería de Educación para que las llamadas para sustituciones se hicieran directamente desde las propias delegaciones territoriales “y eso no se ha hecho todavía”. “El director del centro registra la baja para la sustitución pero hay que esperar a la convocatoria, que son los martes y los jueves y no todas salen”, agrega el responsable de CCOO.

Los contagios de Covid entre el profesorado o los contactos estrechos con positivos que obligan al aislamiento están provocando una buena cantidad de ausencias en los centros educativos por cortos periodos de tiempo, unos diez días, que no se están cubriendo. Según denuncian los sindicatos, la Junta de Andalucía no ha establecido un sistema específico de sustitución, que sea más ágil que el actual SIPRI (Sistema de Provisión de Interinidades) y responda a las necesidades provocadas por la pandemia. Así, dicen, se están rompiendo los grupos burbuja en algunos casos y se está trabajando con mucho estrés.

Piden el cierre de los centros en los municipos con más Covid

Los sindicatos coinciden en demandar a la administración el cierre de los centros para poder frenar los contagios de esta tercera ola. Unos piden que sea una medida generalizada y otros que se centre en los municipios que superen la tasa de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. “Está claro que el Covid está en las aulas y pedimos que se pase a la enseñanza on line en los municipios que tengan una alta incidencia”, dice el secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga. Detalla, además, que hay centros que reciben a alumnos de municipios muy afectados y han sido los propios alcaldes los que han pedido que se vuelva a la docencia telemática en estos momentos críticos. La presidenta provincial de ANPE subraya, igualmente, que han solicitado a la Consejería “el cierre total de los centros de municipios con una tasa superior a 1.000 casos y en aquellos donde por la falta de personal no se pueda llevar una actividad lectiva en condiciones, que se haga un cierre temporal hasta que se pueda garantizar la seguridad y la calidad de la enseñanza”. También lo han pedido desde CGT. “No tiene sentido que cierren bares, locales, comercios y gimnasios, pero los centros siguen abiertos porque dicen que son seguros, pero no es verdad”, dice Nadia Bouadi. “Lo que queremos es que los equipos informáticos lleguen a los niños que les haga falta y se cierre durante el tiempo necesario imprescindible y se aproveche ese momento para acondicionar el centro y puedan volver de forma segura”. Además, destaca que en otros espacios se ha limitado el aforo pero los centros continúan con las “ratios disparadas”, lo que favorece la transmisión del virus. Por su parte, UGT ha pedido el cierre total de las aulas durante los próximos 15 días. “Si el presidente andaluz habla de un tsunami, deberían de clausurarse los centros durante dos semanas y que el personal pueda tomar respiro e impulso”, considera Encarna de la Chica. “Si lo cerramos todo, si nos aislamos, pues el colegio también, no tiene sentido que se haga de otra manera porque recordemos que son 25 personas metidas en un aula”, concluye.