La familia de Lucía Garrido se persona en la causa de los mandos investigados por mentir en el juicio

La familia de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta en 2008 con signos de violencia en Alhaurín de la Torre, se ha personado como acusación particular en la causa en la que se investiga a dos mandos de la Guardia Civil, un comandante y un capitán del Servicio de Criminalística, por un presunto delito de falso testimonio prestado en 2019 durante la celebración del juicio por el crimen. El juez cree que los expertos generaron las suficientes dudas en el jurado popular para que emitiera un veredicto de no culpable.

Los agentes, en calidad de peritos, discreparon sobre la prueba de ADN realizada a muestras extraídas de una llave de la vivienda hallada en el lugar del crimen y los análisis realizados en 2016, que entonces apuntaron a un acusado como presunto autor material del crimen. La investigación arrojó que la persona que mató a Lucía Garrido habría hecho uso de una copia para entrar en la finca y esperarla.

Durante la vista oral, los guardias civiles que hicieron un primer informe en 2009 sobre estas muestras extraídas de la llave señalaron que “no se detectó ADN humano” y, aunque reconocieron que la técnica no era entonces tan avanzada como sí lo fue más tarde, apuntaron que “guardar extractos que no tienen perfil humano no tiene mucho sentido”.

También la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga ha solicitado su personación en el caso de los peritos investigados para ejercer la acusación popular en "unos hechos tan graves como lo son que un capitán y un comandante hayan mentido". "Es intolerable que la corrupción pueda llegar a tal alto nivel", denuncian fuentes de este colectivo, cuya lucha ha mantenido viva la investigación del crimen de Lucía Garrido. La asociación espera la "mayor condena" y denuncia que se han hecho "desaparecer pruebas".

Esta nueva línea de investigación que pone el foco sobre los dos mandos de la Guardia Civil, si se confirma, podría dar un vuelco al caso, que 14 años después sigue sin culpables. Las pesquisas centradas en los peritos surgieron a raíz de un informe que el Servicio de Asuntos Internos (SAI) del Instituto Armado remitió a la Fiscalía de Málaga. Una vez practicadas las diligencias, el juzgado de instrucción nº8 de Málaga dictó auto de procedimiento abreviado al entender que existen “motivos suficientes” para determinar que ambos investigadores, presuntamente, “faltaron a la verdad en sus manifestaciones”, con las que “condujeron a generar dudas a una parte del jurado, influyendo en la formación de un veredicto de no culpabilidad”. Las dudas sobre el ADN de la llave localizada en la casa fue clave para absolver al autor material.