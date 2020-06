Los feriantes intentarán adaptarse a las actividades alternativas a la Feria de Málaga, tras sus suspensión

El presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y provincia, Rafael Blánquez, ha explicado que "se va a intentar" abrir algún negocio pequeño en el marco de las actividades de tipo cultural y musical que el Ayuntamiento de Málaga ha planteado realizar por toda la ciudad durante agosto y julio y en espacios abiertos como alternativa a la Feria de Agosto, prevista del 15 al 22 de agosto y que ha sido cancelada por motivos sanitarios debido a la pandemia de COVID-19.

"Lo vemos mal, pero si no hay otro remedio pues habrá que acatarse lo que hay, nosotros no podemos hacer nada", ha afirmado Blánquez a Europa Press sobre la cancelación de la fiesta.

Así, ante las alternativas planteadas por el Ayuntamiento, Blánquez ha optado por pedir "montar algún negocio pequeñito de máquinas de algodón, de buñuelos o cosas así, que no repercuta mucho en el espacio", siempre que se puedan montar este tipo de establecimientos en la calle.

"De hecho, lo había hablado yo con Vía Pública en un momento dado, de que si no se hiciera la feria se pudiera hacer esta actividad para darle un poquito de auge al tema nuestro", ha explicado, aunque ha recordado que "eso está en palabra en una reunión que tuvimos, unos comentarios que se hicieron, pero seguro no es todavía, hay que discutirlo".

Asimismo, Blánquez ha precisado que "no se puede saber" el impacto económico de la cancelación de la feria, ya cada año tenían menos ingresos. En su caso, ha tenido desde 2008 un 30 o 40 por ciento menos de ganancias.

En este sentido, ha detallado que él cuenta con una ayuda de autónomo de unos 600 euros debido a que está dado de alta todo el año, pero "el problema es que hay gente que no le ha pillado dado de alta y no han podido pedir ningún tipo de ayuda", por lo que ha advertido de que "algunos ya están intentando vender los negocios y otros están pidiendo ayuda a Cáritas, Cruz Roja, están en Asuntos Sociales".

Además, ha concretado que retomar la actividad después de agosto es "un problema añadido", ya que hacen las primeras ferias del año para pagar los seguros y ganar algo de dinero para pagar las siguientes.

"Vas pagando el sitio de la próxima feria; cuando llegamos a mediados de julio o por ahí ya tenemos todos los gastos casi hechos. Esto supone que si ahora tendríamos que empezar en septiembre... ya lo veo muy complicado, porque ya va a generar más gastos para el negocio que lo que va a hacer de caja", ha precisado.

Por estos motivos, ha considerado que retomar la actividad pasado agosto "no te va a solucionar nada, lo único que puede pasar es que generas gastos", a lo que ha añadido que si en septiembre se produce un rebrote del virus "ahora que tienes todos los gastos hechos, no puedes funcionar".

"Yo tengo todo parado, todos los seguros, esperando a ver si se podía; viendo que no se va a poder tendré que dar de baja todo", ha lamentado. "Este año no tenemos nada claro, porque sacar un negocio generando gastos para no tener los ingresos que tú te esperas que puedas tener...", ha continuado.

Por último, Blánquez ha indicado que "ya no tiene nada que ver con el año pasado, habrá menos afluencia de público e incluso podríamos tener hasta más gastos todavía que el año pasado", a lo que habría que sumar protocolos sanitarios, ha añadido.