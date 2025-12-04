La Fiscalía investiga la denuncia al líder del PSOE de Torremolinos, ya apartado, por supuesto acoso sexual a una militante

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto diligencias preprocesales tras la denuncia presentada por una militante socialista contra el secretario general del PSOE del municipio malagueño de Torremolinos, Antonio Navarro, por un presunto acoso sexual, según han confirmado a este periódico desde el Ministerio Público.

La actuación, en general, supone realizar actuaciones previas con el fin de reunir información preliminar y decidir si interpone una denuncia o querella, o, por contra, se archivan. En este caso, el escrito refleja que en el último trimestre de 2021, la denunciante comenzó a recibir "mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiones no deseadas ni consentidas", lo que generó en ella "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Así, relata una serie de mensajes enviados en el entorno laboral "pero también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral", según el escrito, consultado por Europa Press, señalando que esto generaba "una presión insoportable e incluso miedo". Además, explica que también realizaba otras acciones que atentaban a su intimidad.

Para la denunciante, estos hechos podrían constituir un delito de acoso sexual y delitos de coacciones y acoso reiterado; además de que en su caso podrían enmarcarse dentro de la violencia de género. Puesto en contacto este medio con el denunciado, este ha rechazado realizar declaraciones al respecto.

La militante socialista había acudido a la Fiscalía después de haber acudido en un primer momento al canal habilitado por el partido a nivel nacional para este tipo de casos. Se trata del mismo organismo al que llegaron el pasado julio las denuncias por una situación similar protagonizada por Paco Salazar, ex asesor de Pedro Sánchez.

Este miércoles, tras saltar el caso a la luz, el PSOE de Málaga emitió un comunicado al respecto, asegurando que los hechos denunciados están siendo "objeto de examen e investigación" por el citado órgano. Cosa que no sucedió en el caso de Salazar. Este, según señalaban, trabaja "con plena autonomía y con la obligada privacidad". Asimismo, afirmaban que en el momento que han tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado "la información a la Comisión Ejecutiva Federal, por si procede su incorporación al expediente y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

En cualquier caso, aún no han dado ningún paso al respecto y Navarro mantiene todos sus cargos, tanto en el partido, como en Torremolinos y en la Diputación al cierre de esta edición. Afirman que, en todo caso, "si la Fiscalía abriese diligencias" la dirección provincial formularía a la Comisión Ejecutiva Federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia de acuerdo al Estatuto y Reglamento de la formación.

Los mensajes que demostrarían este presunto acoso sexual, según Sur, se remontan a 2021. En ellos, Navarro mantiene conversaciones subidas de tono y proposiciones que la denunciante trata de eludir, unas veces de manera directa y otras cambiando de tema a ámbito profesional.

Este periódico ha tratado de recabar la versión de Antonio Navarro, sin haber obtenido respuesta. Desde el PSOE de Málaga, en el comunicado remitido, manifiestan "su compromiso inquebrantable con la igualdad y su rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".