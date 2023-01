El frío llegará de golpe a Málaga la próxima semana con una brusca bajada de temperaturas

Enero avanza con un tiempo primaveral que está dejando entre 4 y 5 grados más de lo normal en esta época del año, pero el frío del invierno llegará de golpe a Málaga la próxima semana con una brusca bajada de las temperaturas, por lo que más vale sacar de nuevo del fondo del armario los abrigos, bufandas y guantes. Tampoco era normal estar en la playa en pleno enero o en Navidad, por mucho que esto sea la Costa del Sol.

Según ha explicado el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, a partir de este domingo 15 de enero va a haber una bajada de las temperaturas en la provincia, debido a "una masa de aire polar marítima que llega desde el norte" y que afectará al conjunto de la Península. Es cierto que el frío será más intenso en el resto del país, pero en la provincia la caída del mercurio también se va a notar, sobre todo en el interior, donde se pueden alcanzar mínimas bajo cero, con heladas.

En el caso del litoral malagueño, el descenso también será acusado, aunque según señala el meteorólogo, se va a notar menos porque habrá vientos del noroeste con "efectos de terral", lo que compensará la bajada. Aún así, se espera que las temperaturas máximas caigan 7 grados respecto a los 21 que hay este viernes 13 de enero en la capital.

Aunque las temperaturas se irán suavizando a partir del domingo o el lunes, será entre el miércoles y el sábado cuando se produzcan los valores más bajos. En concreto, se prevén para esos días máximas de entre 14-15 grados en Málaga capital, con mínimas de 5-8 grados, valores que incluso estarían por debajo de lo normal en enero.

Por ejemplo, el jueves 19 de enero la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que los termómetros marquen en Málaga capital máximas de 14 grados, con mínimas de 7; para Marbella prevé entre 6 y 15; Vélez-Málaga tendrá entre 5 y 15, mientras que en el interior de la provincia Ronda se situaría con -1 grados y Antequera en los cero, con máximas que como mucho estarían en 7 y 8 grados, respectivamente. Será "una semana de típico invierno".

En todo este episodio de frío, el viento soplará del norte o noroeste, con alguna racha fuerte en el litoral. En cuanto a las lluvias, no se espera que lleguen de forma significativa. Desde el Centro Meteorológico de Málaga afirman que podrían darse algunas precipitaciones el martes y miércoles en el interior, pero que serían "poco importantes y no llegarían a la costa". Asimismo, no se descarta que este domingo llueva de forma "muy débil" en alguna zona de montaña del interior.

¿Este frío viene para quedarse? Pues parece que no. Según Jesús Riesco, será una cosa pasajera de esta próxima semana y la siguiente, la última del mes de enero, las temperaturas se recuperarán y "volverán a estar por encima de lo normal". Si este pronóstico no cambia, el mes de enero acabará con un balance "muy cálido".