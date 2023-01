El frío dejará mínimas de cuatro grados bajo cero en Antequera, en aviso amarillo esta madrugada

Es invierno y hace frío. Las temperaturas, que se han mantenido por encima de la media en el mes de diciembre y algunos días de enero, llegando incluso a 22 grados de máximas, bajan para convertir esta semana en la más fría de la estación en la provincia de Málaga, por el momento. Los termómetros podrán caer hasta los cuatro grados bajo cero en puntos de la comarca de Antequera, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo para esta próxima madrugada. Estará vigente hasta las 10:00 del miércoles.

Las temperaturas mínimas en las cabeceras de comarca estarán este miércoles entre los menos cuatro y menos dos grados de Antequera y Ronda, respectivamente, 4 en Vélez-Málaga, 6 en Málaga capital y 7 en Marbella. En cuanto a las máximas, oscilarán entre los 9 grados de Ronda y los 16 de Vélez-Málaga y Marbella. En la capital, el día más frío será este martes con máximas de 14 grados y mínimas de cuatro.

La previsión del tiempo para este martes apunta a cielos poco nubosos en el interior e intervalos de cielos nubosos en el litoral y sierras cercanas, sin descartar chubascos ocasionales, más probables al anochecer. La cota de nieve estará en torno a 700-900 metros.

El miércoles se esperan en la provincia malagueña cielos poco nubosos en el interior. En el litoral y sierras cercanas se prevén cielos nubosos hasta la mañana, sin descartar precipitaciones ocasionales, quedando después más despejados. La cota de nieve volverá a estar en torno a 700-1000 metros y se podrán ocasionar heladas en el interior.

El jueves y el viernes subirán un poco las temperaturas y no se esperan mínimas por debajo de los 0 grados ni en Antequera ni en Ronda. Las máximas podrán alcanzar los 18 grados en Marbella el jueves, pero vuelven a bajar unos grados el viernes. Aunque todavía es pronto para una predicción certera, para el fin de semana se espera de nuevo que los termómetros registren menos 1 grado en Ronda y en Antequera este próximo sábado.

Habrá que abrigarse, no cabe duda. Las temperaturas más altas no superarán los 14 grados en la capital malagueña. No hay rastros de lluvia en el mapa para los últimos días de la semana, aunque sí intervalos nubosos.

Baja la cota de nieve

No habrá lluvias en toda la semana, más que la posibilidad de algunas precipitaciones dispersas en el litoral occidental para la madrugada de este martes 24 al miércoles 25. Esos dos días, que serán los más fríos en la provincia, la cota de nieve se situará entre los 700 y 900 metros, con lo que podrían darse algunas nevadas en las cumbres de las sierras o en zonas altas de la Serranía rondeña, comarca de Antequera y la Axarquía.