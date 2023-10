El gerente del Museo Picasso asegura que no se negociará con el comité "si no se garantiza la paz social"

Mientras que en el auditorio del Museo Picasso se aplaudía el buen hacer de los trabajadores de la entidad durante la presentación de la muestra El eco de Picasso, el 64% de ellos secundaba la tercera jornada de huelga convocada para este 2 de octubre por los desacuerdos en la negociación del nuevo convenio colectivo. Guillermo Peiró, gerente de la entidad, aseguró tras la rueda de prensa que "no se va a negociar en un escenario en el que no se garantice la paz social" y criticó los "eslóganes" y "falsedades" del comité.

"Estamos dispuestos a hablar, pero no en estas condiciones, queremos un poco de tranquilidad, no podemos estar negociando con esta presión", apuntó este lunes el gerente del Museo Picasso Málaga. También aseguró que tras un acto de mediación en el Sercla se desconvocó una huelga a cambio de unas condiciones determinadas "que se cumplieron, pero al día siguiente se estaba convocando la huelga que incluía el acto de hoy" y lo que pide es "una reconsideración de la posición de que la vía de la confrontación no nos va a llevar a ningún lado y que la única manera es la vía negociada y sin la presión constate de huelga, manifestaciones, declaraciones disonantes, muchas veces inexactas".

Perió acusó al comité de empresa de que lanzar "muchos eslóganes y bastantes falsedades" y lamentó mucho "la imagen que se ha dado porque parece que esto sea un sitio con condiciones laborales infrahumanas y donde se paga fatal y ni una cosa ni otra".

"Creo que estaríamos muy cerca de llegar a un acuerdo si hay voluntad, evidentemente hay algún escollo, pero no se vence con la confrontación y con "o me das lo que quiero o me pongo en huelga", subrayó Peiró. En cuanto al principal desacuerdo entre las partes, el gerente explicó que "hay un tema de jornada que entendemos de manera distinta".

"Redujimos la jornada anual en 63 horas y se pedía mucho más, ese quizás es el punto más conflictivo. Pero se podría compensar por otro lado, se trata de un cambio de funcionamiento no de un empeoramiento de las condiciones", aseguró y añadió que "hemos dado una subida considerable del 8%, asegurando el 18% en cuatro años, más una reducción del 4,5% de la jornada anual, creemos que no son malas condiciones".

También quiso desmentir la afirmación del comité de que han perdido un 25% de poder adquisitivo. "No es así, ni mucho ni menos, ni llevamos 11 años congelados. En los últimos cinco años se ha subido un 8,5%. Es verdad que en 2022 no se pudieron subir salarios porque el comité de empresa no denunció el convenio a tiempo y no hubo ocasión de modificar las condiciones", indicó.

Mientras tanto, el Museo Picasso Málaga tampoco pudo abrir este lunes ni la tienda ni la librería, pero sí la colección permanente "que está siendo atendida por el personal contratado temporalmente durante el verano y al que, al parecer, habría sido renovado a pesar de conocerse el pasado mes de julio esta convocatoria", comenta el comité. "La empresa también instaló la pasada semana un torno automático y máquinas expendedoras, por lo que tras esta tercera convocatoria los servicios jurídicos de los trabajadores están evaluando la legalidad de estas acciones", añade.

Con Málaga pide al alcalde que "medie en el conflicto"

Con Málaga, la confluencia de izquierdas en el Ayuntamiento de la capital, ha informado de que registrará un escrito reclamando que el alcalde, Francisco de la Torre, "se persone como figura de mediación en el conflicto que desde hace meses mantiene la plantilla del museo con la empresa que gestiona el centro y la Junta".

En un comunicado, Con Málaga señala que "las reivindicados que exponen las representantes de la plantilla son la equiparación de condiciones laborales, sobre todo en materia de conciliación, y salariales con respecto a otros museos de similares características".

El concejal de Con Málaga Nicolás Sguiglia ha defendido que "estamos hablando de uno de los principales reclamos culturales y turísticos de la ciudad en materia museística, es justo que el buen hacer de la plantilla sea correspondido por la empresa y las instituciones de las que depende".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha agregado que "es muy grave que ni empresa ni Junta se quieran sentar a negociar sobre cuestiones tan básicas como la conciliación o la revisión salarial, es una falta de responsabilidad y de respeto a unos trabajadores y trabajadoras que han llevado al Museo Picasso de Málaga al lugar de referencia que ocupa en la ciudad".

"Desde nuestro grupo llevamos meses siguiendo y apoyando las movilizaciones por parte de la plantilla del museo pero viene siendo hora de que sea el alcalde, el máximo representante de la institución local el tome las riendas de la mediación y colabore en solucionar un problema que empaña el compromiso de la ciudad con los trabajadores y el sector de la cultura en Málaga", ha concluido Sguiglia.