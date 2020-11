González de Lara: "Los políticos toman decisiones improvisadas y no escuchan lo suficiente"

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de Málaga (CEM) y vicepresidente de la nacional (CEOE), Javier González de Lara, ha acusado este jueves a los políticos, de las distintas administraciones, de tomar "decisiones improvisadas" y de "no escuchar" a los agentes sociales para intentar salir lo mejor posible de esta pandemia provocada por el coronavirus.

"Los empresarios somos parte de la solución porque otros se dedican a ser parte del problema. No siempre los políticos tienen la culpa, pero es verdad que en ocasiones no escuchan lo suficiente y toman decisiones a veces improvisadas, que son voluntaristas, pero no siempre en el sentido adecuado", ha indicado González de Lara en una jornada organizada por la patronal malagueña.

González de Lara ha recalcado que "necesitamos más que nunca un marco general de confianza, unidad, consenso y compromiso y no estamos en ese mejor momento". En este sentido, el también vicepresidente de la CEOE ha criticado, en referencia al Gobierno central, "que hay quien se dedica a estar en otras cuestiones, en modificar reformas educativas, en transformar marcos de referencia, cuando lo que hay que intentar es seguir peleando por salvar a miles de empresas y de ciudadanos". "Hay 60.000 víctimas mortales en este país por la pandemia y no creo que haya grandes debates políticos, aparte de este, que tengan que distraer la atención de un consejo de ministros o de un consejo de gobierno de una comunidad autónoma", ha añadido.

González de Lara señala que sin Ertes se pasaría a los Eres (despidos) y habría una "quiebra social"

El presidente de los empresarios andaluces ha lamentado "la falta de coordinación en este país, donde a veces interesa tener mando único, en otras cederlo a las comunidades autónomas y cuando interesa volver a recobrar el mando único porque así entrego yo las vacunas y los fondos europeos", exigiendo una "administración más cohesionada".

En su exposición, González de Lara ha defendido la idoneidad de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (Ertes) para evitar despidos y ha criticado que en España se tenga que estar negociando trimestralmente mientras que en países como Alemania se ha prorrogado directamente hasta el 31 de diciembre de 2021. "Los Ertes son un sistema de hibernación de la contratación, un analgésico laboral, porque si no pasaríamos a los Eres y eso llevaría a miles de familias al desánimo, a la inestabilidad y a una quiebra social. Se lleva meses diciendo que se quieren eliminar, pero es una herramienta que está siendo útil. Aquí tenemos que estar negociando con el puñal en la boca, en la trinchera, cada trimestre para que nos hagan caso, para luego argumentar lo mismo cada trimestre los empresarios y los sindicatos que vamos juntos en esto. Parece que a la Administración le costara comprender la relevancia de dar esa estabilidad social con los Ertes. El 31 de enero vencen y ahora habrá que justificar otra vez que son imprescindibles pese a que la alarma está hasta el 9 de mayo", argumenta el presidente de la patronal andaluza.

González de Lara ha vuelto a reclamar "seguridad jurídica" y ha denunciado que desde el 14 de marzo se han promulgado 220 normas estatales y autonómicas. "Nos hemos malacostumbrado a que cada domingo o cada 15 días haya un boletín oficial para decirle a un empresario como puede abrir o cerrar su negocio y eso es algo anómalo", ha afirmado, lamentando que "el empresario no sabe cómo moverse en la pandemia porque no sabemos si mañana habrá otro decreto con otros horarios". En este sentido, el presidente de la CEA ha explicado que pidieron a la Junta de Andalucía que los comercios pudieran abrir hasta las 20:00 este fin de semana por el Black Friday para darle la posibilidad de competir mejor con las plataformas digitales, pero no ha sido autorizado. "Habría sido un empujón tanto a los comercios de barrio como a las grandes superficies", ha criticado.

El presidente de la CEA lamenta la maraña jurídica provocada por las Administraciones y exige un plan de rescate para la industria turística

Por otra parte, ha exigido un "verdadero plan de rescate" para la industria turística -la segunda más importante del mundo al recibir a 82 millones de viajeros en 2019- y ha recordado que en todos estos meses la pandemia ha afectado duramente al 70% de las empresas malagueñas y andaluzas con pérdidas medias de la facturación de un 50%. "La realidad es muy tozuda y el que diga otra cosa solo se dedica a dar mensajes televisivos. Estamos en una crisis muy profunda que nos va a generar una caída del PIB del 14 o el 15% y eso es incontestable", ha enfatizado.

Pese a todo, González de Lara ha lanzado un mensaje de ánimo a los empresarios. "Aquí no se rinde nadie. No es tiempo de lamentos y de estar todo el día pidiendo. Necesitamos un cambio de rumbo y los sanitarios de la economía somos nosotros. Tenemos capacidad de superación y hay que trasladar un mensaje de esperanza, ilusión y fortaleza", ha concluido.