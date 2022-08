Los tres grandes proyectos de De la Torre para Málaga se demoran

El mes de julio estuvo plagado de reveses para los grandes proyectos urbanísticos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para la ciudad. Uno a uno, la mesa de contratación para la subasta de los terrenos de las torres Repsol, la modificación del Plan Especial del Puerto para permitir levantar el hotel rascacielos y el Plan Litoral han sufrido contratiempos que han hecho que, lo que se pensaba dar por cerrado en el mes de julio, tenga que demorarse indeterminadamente, aunque en el equipo de gobierno confían en que se cierren "en los próximos meses".

De momento, el mes de agosto entre vacaciones y Feria ha sido prácticamente inhábil en ciertos departamentos, por lo que habrá que esperar, al menos a septiembre, para poder cerrar los hilos que han quedado sueltos. En esa tesitura se encuentra la mesa de contratación para la enajenación de los terrenos de Repsol, primero de los escollos que trató de librar el Ayuntamiento, pero que se truncó en dos ocasiones. A principios del mes de junio se esperaba que se ejecutase la subasta de los terrenos, pero tuvo que ser aplazada debido a que hubo que añadir la justificación escrita de las valoraciones otorgadas en la oferta técnica de las distintas empresas que optaban a las parcelas.

Una vez fue añadida esta literatura extra, convocada la mesa y con los representantes de los licitadores en la Gerencia, el departamento jurídico dio orden de parar la contratación por un contencioso iniciado por la Plataforma Bosque Urbano de Málaga en el que se pedía como medida cautelar esta misma paralización. Esto supuso, según la recomendación del equipo jurídico de la Gerencia de Urbanismo, que se informase al conjunto de licitadoras sobre este traspiés jurídico.

Estos, una vez puestos al día sobre la situación administrativa de los terrenos, interpusieron una serie de dudas y cuestiones ante la Gerencia, la mayoría de ellas, relacionadas con el futuro de la operación y de la parcela en caso de que el juzgado fallase a favor de la Plataforma Bosque Urbano Málaga. En el Consistorio confían en que la denuncia de la plataforma no prospere, mostrándose seguros acerca del movimiento, que recuerdan que tiene base en el PGOU desde 2011. Pese a ello, afirman que un rápido pronunciamiento del juez denegando la medida cautelar aceleraría el proceso.

Además, en el pleno del mes de julio, el proyecto fue cuestionado no sólo por la oposición, sino también por Ciudadanos, que recordó que ellos propusieron "mantener sólo la edificación en la parcela perteneciente a la Sareb". A esto, Noelia Losada, portavoz naranja, añadió que ahora "hay que tener en cuenta los derechos adquiridos por los privados y que sí o sí tendrá que haber edificaciones y un gran bulevar", como respuesta al PSOE, que se plantó en firme contra las edificaciones.

La segunda de las piedras en el camino trazado por el Consistorio se puso en este mismo pleno que cerraba la temporada estival hasta otoño. El Pleno, Ciudadanos incluido, pidió que se estudiase de nuevo el proyecto del Plan Málaga Litoral, considerándolo demasiado caro. Noelia Losada apuntó a las dudas "incluso en la iniciativa privada" y a los "tiempos económicos y las expectativas a partir de otoño", antes de señalar que "seguramente se superará el coste esperado de 400 millones de euros".

Los socialistas apuntaron más alto y pusieron la cifra en los 700 millones de euros -lo que supondría cerca de un 100% de incremento respecto del presupuesto proyectado por el Ayuntamiento- y propusieron una intervención "en trinchera en la Plaza de la Marina que no costará más de 20 millones de euros".

El concejal de Urbanismo, Raúl López Maldonado, defiende que el proyecto se mantiene. "El plan Málaga Litoral nos gusta y creemos que el proyecto que debemos hacer, nosotros no vamos a seguir el proyecto que quiera el PSOE, porque si nos votaron en las urnas fue para hacer nuestros proyectos".

Además, destaca que seguirán buscando la financiación y que incluirán el proyecto en la ruta de la Expo 2027, recordando la inversión "de más de 2.000 millones" que hizo el Gobierno central en infraestructuras para la Exposición Internacional de Zaragoza.

En este sentido, señala que el proyecto dibujado por el alcalde es ambicioso, "pero alguien tiene que pensar en la ciudad a 20 o 30 años vista si queremos que se haga, si no, no avanzamos como ciudad", cuando se le pregunta por la obra que supondría tener parte del centro con una herida abierta durante años.

La dificultad de este proyecto, desde el minuto uno, ha sido encontrar la financiación, esfuerzo en el que seguirá el Ayuntamiento, a la vez que López Maldonado recuerda que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya anunció que la Junta apoyará el proyecto.

La última de las picas sobre los planes del alcalde para la ciudad es la de aprobar el Plan Especial del Puerto que permita la construcción de un hotel rascacielos sobre el dique de Levante del Puerto de Málaga. Este pasado mes de julio parecía que todo estaba encaminado, incluso entró como punto en la Comisión de Urbanismo de ese mes, pero, a última hora, la fecha de caducidad de la evaluación ambiental hizo que la Autoridad Portuaria, promotora de la obra, prefiriese pedir un nuevo informe.

Desde el Consistorio aseguraban que la evaluación ambiental contaba con validez debido a los periodos que el proyecto ha tenido que estar parado administrativamente. El criterio de los técnicos de medioambiente –que son quiénes expiden el informe– era contrario, pese a que Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta entonces, aseguró que estaba en vigor. Es por ello, que el mismo lunes que se votaría en comisión dicha modificación, el equipo de Gobierno tuvo que retirar el punto. La nueva evaluación podría tardar unos meses en caso de que los técnicos certifiquen que la situación ambiental del entorno sea la misma que en el anterior informe.

El mismo día que iba a votarse, el PSOE de Málaga anunció su negativa a la construcción en el Puerto, "no estamos en contra del proyecto, pero aquí no", resumió Dani Pérez, portavoz del PSOE. López Maldonado se pregunta porqué "no lo para el promotor, que es Puertos del Estado, si el PSOE está en contra", a la vez que recuerda que lo que se debe aprobar en pleno es sólo el trámite urbanístico, "conforme a la ley y tal y cómo se hace con el resto de licencias de obras que llegan a la Gerencia".

En una entrevista con este periódico, Dani Pérez respondió que "se ha difundido públicamente la negativa al proyecto", cuando fue cuestionado sobre si había pedido a Puertos del Estado que parase la tramitación. De momento, los grandes proyectos de esta legislatura para Málaga del alcalde están en pause. Quedan nueve meses para las elecciones.