Grave una menor de 14 años tras precipitarse por un barranco de unos 20 metros en Puerto de la Torre, en Málaga

Una menor de 14 años ha resultado herida este domingo al precipitarse por un barranco de unos 20 metros de altura en el paraje Arroyo Cañaveral, en la zona rural de Puerto de la Torre, en Málaga capital. Su estado, según han indicado a Málaga Hoy fuentes próximas al caso, es grave. La principal hipótesis que se maneja es que se habría intentado quitar la vida, extremo que tendrá que ser confirmado. Por el momento, no han trascendido más detalles.

El suceso se ha producido en torno a las 13.15 horas. El Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía recibió el aviso de que una menor se había caído por un desnivel en una zona de montaña. Testigos alertaron de que la caída había ocurrido desde una altura considerable y que la adolescente se encontraba tendida en el suelo. A su llegada, los servicios de emergencia la encontraron inconsciente y con pulso débil, aunque con vida.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Real Cuerpo de Bomberos, además de la Policía y los servicios sanitarios. Los equipos de rescate pudieron acceder hasta la víctima sin necesidad de realizar un despliegue de cuerdas, ya que los efectivos que participaron lograron llegar hasta ella con un vehículo todoterreno y una camilla. La menor fue estabilizada en el lugar y trasladada en ambulancia hasta un centro hospitalario de la capital.

Si bien todavía no han trascendido las circunstancias exactas, se investiga si la menor, en el momento en el que ocurrieron los hechos, estaba acompañada de otra persona, según otras fuentes consultadas.

La Policía rescata a una anciana tras las últimas lluvias

Esta semana, también una mujer octogenaria que se había perdido tuvo que ser rescatada en una zona inestable debido a las últimas lluvias en el distrito Este de Málaga. En el operativo participaron agentes de la Policía Nacional, en coordinación con Policía Local y el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

Los hechos ocurrieron en una zona de dificultosa orografía y con gran inclinación e inestabilidad -debido a las lluvias-, donde se localizó a una mujer cuya desaparición había sido denunciada por su familia el día anterior. Sus hijos habrían localizado, previamente, una zapatilla de la desaparecida en una de las batidas de búsqueda, al inicio de un terraplén, lo que motivó el posterior aviso a los servicios de emergencias para el rescate.

Era plena madrugada cuando los agentes pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Málaga fueron comisionados por la Sala Operativa del 091 para que se personasen en el Parque Infantil “Sendero de la Pelusa”. Los hijos de la mujer desaparecida fueron quienes dieron el aviso; habían denunciado su desaparición el día anterior, sobre las dos de la tarde, al no regresar a su vivienda tras salir a la calle para dar un paseo.

Durante todo el día, familiares y vecinos habían realizado batidas de búsqueda por las zonas que solía frecuentar, hasta que uno de sus hijos, pasada la media noche, halló una zapatilla de su madre, de 84 años, al inicio de un terraplén, dando aviso a los servicios de emergencias en la zona.

Efectivos de la Policía Nacional, junto con Policía Local, se desplazaron al lugar de los hechos. Sus familiares informaron del lugar exacto donde se encontraba la desaparecida, pudiendo corroborar que la misma respondía a estímulos externos -llegando incluso a conversar con los agentes.

Ante la falta de iluminación, así como las peculiaridades del terreno, fue necesaria la intervención del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga para la ejecución del salvamento. La Policía Nacional consiguió cortar la cadena de cierre del parque infantil, debido a la extrema urgencia de la situación. Así, pudieron acceder el vehículo de bomberos y la ambulancia que trasladó a la víctima, la cual presentaba hipotermia, pero no se temía por su vida.