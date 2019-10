La hermana de Lucía Garrido sobre la absolución de los acusados: “No me siento derrotada”

Rosa Garrido, la hermana de Lucía Garrido, la mujer hallada muerta hace 11 años con signos de violencia en la piscina de su finca en Alhaurín de la Torre, ha manifestado que no se siente “derrotada para nada” tras conocerse la absolución de los cuatro acusados del crimen sino que ello va a “reforzar más” a la familia. Los abogados, que tienen previsto presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), están a la espera de que se formalice la sentencia, dictada in voce -verbalmente- el pasado viernes por la jueza tras el veredicto de no culpabilidad emitido por el jurado popular encargado de enjuiciar el caso.

“No está todo perdido”, ha recalcado la hermana de la fallecida, quien considera que la suya para esclarecer el asesinato ha sido “una lucha titánica”. En su opinión, el juicio, que se prolongó durante nueve días, ha sido “nauseabundo, el juicio del asco”. Desde su punto de vista, el jurado popular “no estaba a la altura de este macrojuicio”, que aborda cuestiones relativas al “narcotráfico y al tráfico de armas”. Los miembros del tribunal consideran no culpable a la ex pareja de Lucía Garrido, para quien la Fiscalía de Málaga pedía una pena de prisión de 25 años. El acusado fue exonerado por seis votos a tres.

"El jurado popular “no estaba a la altura de este macrojuicio, en el que se hablaba de narcotráfico y tráfico de armas"

Durante estos 11 años, ha tenido tiempo, ha subrayado, “para estudiar el perfil de un psicópata”, como considera a la ex pareja de su hermana. Así, ha relatado que su hija “no olvidará nunca cómo temblaba su perrito cuando lo ahorcó porque había matado a una gallina”.

La hermana de la víctima, encontrada con una puñalada en la yugular, golpes en la cabeza y ahogada en la piscina de la finca en la que vivía con su hija, ha afirmado en la rueda de prensa que ha organizado de forma conjunta con la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que sigue confiando en el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil, contra los que varios de los acusados arremetieron. “Son ellos los que tienen que defenderse de toda la difamación que se ha hecho. Dudo que le den una paga a todo el que se haga chivado”, ha expresado Rosa.

Uno de los investigadores declaró en el juicio que el ex compañero sentimental de Lucía “era el más interesado en su muerte” y que la situación de ella era tan “agónica” que pudo llegar a amenazarle con “hablar” de sus supuestos negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de animales.

Asimismo, la hermana de la mujer asesinada ha criticado las “humillaciones” que su hermana recibió durante la vista oral por parte de uno de los letrados de los acusados. “No se puede humillar a alquien que está ausente y no se puede defender. Es un abogado carroñero. Él no tuvo el gusto de conocerla. Era una gran señora”, ha apostillado.

Rosa Garrido considera que la resolución de este asesinato “va a ser un espejo de lo que está sucediendo en la sociedad”. “Es muy barato matar en España. Señora Justicia, quítese la venda de los ojos”, ha recalcado.

"El monstruo ha demostrado el poder que tiene"

Por su parte, el secretario general provincial de AUGC Málaga, Ignacio Carrasco, que forma parte de la acusación particular, ha apostillado que en este caso han hecho "todo lo que podían" y que han conseguido "arrastrar a este monstruo hasta la sala y allí se ha manifestado ante todos, ha demostrado su tamaño, sus tentáculos y el poder que tiene". En palabras del portavoz de la organización, en el juicio "se ha probado la corrupción policial que nos ha acompañado en todo el procedimiento".