El guardia civil afirmó también que existen “pruebas” de que Manuel Alonso accedió a la finca días después del crimen de su ex pareja para sustraer una carpeta “de la que ella no se separaba nunca” al contener documentos “comprometedores” sobre el “narcotráfico y el tráfico ilícito de animales”.

Durante su declaración en la tercera sesión del juicio, el investigador subrayó que la de Manuel Alonso es una “coartada preparada, falsa e inverosímil” que “preparó” para que los agentes le situaran lejos de la escena del crimen. “Se marchó y esperaba que alguien le avisara desde otro teléfono si podía volver o no. Guardaba tickets que no tenían ningún valor”, agregó.

La ex pareja de Lucía Garrido, asesinada hace 11 años en su finca de Alhaurín de la Torre, era la persona “más interesada” en su muerte . Así lo entiende uno de los agentes del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil que participaron en la investigación del caso. La víctima, conocedora de los supuestos negocios ilícitos en los que Manuel Alonso estaba implicado, temía que éste acabara con su vida. “No estaba equivocada. La situación que vivía era tan agónica que se vio obligada a gastar un último cartucho y a decirle: “O me dejas vivir tranquila o voy a hablar de todo esto”, apostilló el agente.

Manuel Alonso dice que la víctima “no le estorbaba para nada”

La ex pareja de Lucía volvió a negar cualquier relación con el crimen y que amenazara a la mujer y a su hija para que se fueran de la casa, porque “no me estorbaba para nada”; al tiempo que ha dicho que en este caso “no hay nadie que esté hablando tan claro como yo”.

La hija de la víctima y de este acusado aseguró este pasado jueves en el juicio que su padre “amenazaba” a la mujer “para asustarla y que nos fuésemos” de la casa y que “teníamos que irnos por las buenas, por las malas o si no ella saldría en una bolsa de basura”, al tiempo que relató cómo les dejó sin coche, sin agua y sin luz y los perros que guardaban la zona desaparecieron de repente.

Ante esto, su padre, Manuel Alonso, aseguró ayer que su hija, a la que sigue “queriendo, respeto y doy la vida por ella todavía”, realizó esas declaraciones porque “está asesorada por ellos”, en relación con la familia de la víctima, asegurando que “nadie de mi entorno puede decir nada malo”. Aunque dijo que entiende a la familia, indicó que tiene “pruebas” con las que “se puede ver perfectamente” que la relación con su hija era buena.

Asimismo, insistió en que “ellos no pueden demostrar nada, solo lo dicen de palabra y no es cierto”. “Yo he estado guardando su luto más que ellos y no he querido meter a mi hija por medio”, manifestó la ex pareja de la víctima.