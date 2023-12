Las hermanas de García Caparrós piden en Málaga que se le reconozca como víctima del terrorismo

La memoria de Manuel José García Caparrós, 46 años después de su asesinato en Málaga el 4 de diciembre de 1977, sigue viva. Este lunes, sus hermanas, Purificación, Dolores y Paqui, han reclamado que este sea reconocido como víctima de terrorismo y han pedido reunirse con la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, para "contarle lo que verdaderamente pasó". "Llevamos 46 años reclamando lo mismo", ha asegurado, a la vez que afirmaban que García Caparrós recibió "un disparo de un policía por la espalda que no fue capaz de acercarse a ver cómo estaba".

En el punto de la Alameda de Colón donde se encuentra la placa en su memoria, las hermanas de García Caparrós reivindicaron que el 4 de diciembre no es el Día de la Bandera, "hoy es el día de Manuel José García Caparrós, que fue el que dio la vida por Andalucía, que no se olvide, las banderas la llevábamos todos los andaluces aquel día".

Por su parte, Purificación ha reclamado a Yolanda Díaz que las reciba para hablar con ella y "contarle, hablar un ratito y decirle lo que verdaderamente pasó aquel día". "Llevamos 46 años reclamando lo mismo, que a mi hermano lo hagan víctima del terrorismo".

"Jamás lo vamos a olvidar", ha sostenido, al tiempo que ha advertido de que "hoy con la bandera a lo mejor lo que queremos es a ver si podemos olvidar un poquito el nombre de Caparrós, pero Caparrós está en la historia y en la historia se va a quedar para siempre". "Al menos mientras nosotros vivamos, la figura de Caparrós estará siempre presente por muchos días de la bandera que haya", ha concluido.

Sumar, por la vía de la coordinadora provincial de Izquierda Unida, Toni Morillas, ha aupado la petición de las hermanas García Caparrós. Morillas ha reivindicado "la necesidad de acabar con la impunidad de los crímenes del fascismo y reconocer a García Caparrós como víctima de terrorismo al amparo de la Ley de 2011 de protección integral de las víctimas del terrorismo".

Además, Morillas ha recordado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "la lucha de García Caparrós y del pueblo andaluz el 4D no fue para que se desmantelaran los servicios públicos ni para que la derecha intente envolverse en la bandera andaluza, manosearla y patrimonializarla, a la vez que, por otro lado, va desmantelando los servicios públicos".

Este actos coincide con la iniciativa de Sumar, que ha registrado este lunes una proposición no de ley en la que pide que el Congreso de los Diputados reconozca como víctima de terrorismo al sindicalista de CCOO Manuel José García Caparrós, asesinado en la manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977.

"La Transición política no fue un proceso pacífico. Muchas personas dieron su vida defendiendo derechos y libertades y una de ellas era un joven sindicalista de CCOO, malagueño e hijo predilecto de Andalucía, Manuel José García Caparrós", ha dicho el diputado de Sumar Toni Valero en una rueda de prensa en el Congreso para presentar la iniciativa de su grupo.

La confrontación política también ha llegado a la bandera andaluza

En un momento de máxima crispación nacional y en el que el PP andaluz ha hecho suya la máxima de "Andalucía no quiere ser más que nadie, pero tampoco menos", que alzó el primer presidente de la Junta en época democrática, Rafael Escuredo; la confrontación sigue creciendo en el tablero político.

El primer temblor se intuía por la celebración de dos actos en la ciudad. Por un lado, la izquierda citaba junto a la placa del propio Manuel José García Caparrós, asesinado hace 46 años y lugar de reunión del mismo. Al mismo punto de encuentro se sumarían el alcalde, Francisco de la Torre y la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, donde acsotumbran a hacer declaraciones. Pero en la misma mañana y con media hora sobre la primera cita, la Junta de Andalucía convocó un acto institucional, el Día de la Bandera, en el Museo Picasso.

Veinte minutos antes de la cita junto a la placa, desde la Junta de Andalucía avisaban que Navarro no acudiría al acto junto a la placa de García Caparrós y que en su lugar lo haría Teresa Pardo, delegada de Justicia en la provincia. Tras la foto de familia con el alcalde, concejales y las hermanas del asesinado, y cuando se esperaba que el regidor se pronunciase, este ha ido a la cita en el Museo Picasso, donde sí ha intervenido.

Las hermanas de Caparrós han acudido después al acto conmemorativo del Día de la Bandera de Andalucía organizado por la Junta en Málaga, al que han asistido representantes de PSOE, Con Málaga y Vox y consejeros del Gobierno andaluz.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha recordado a Caparrós y ha reivindicado para España "el espíritu de diálogo y consenso" del Pacto de Antequera por la autonomía andaluza.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado el "error" de que el 4 de diciembre de 1977 no se colocara en la Diputación malagueña la bandera andaluza, lo que creó una "tensión grande" y "la tragedia" del asesinato de Caparrós junto a la sede de la Policía Armada de entonces.

Pide además "reencontrar el espíritu de consenso" de aquella época, mientras el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha aprovechado para criticar la falta de inversiones del Gobierno central.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, al acudir a los homenajes a Caparrós, ha reivindicado el espíritu del 4D "para que Andalucía no pierda derechos" y afirma sentir que "el espíritu de la autonomía de Andalucía sigue muy vivo".

Sin embargo, Pérez, que en el acto convocado junto a la placa de Caparrós ha atizado al gobierno andaluz por sus políticas en educación y sanidad, tras la cita del Día de la Bandera ha denunciado que “es una vergüenza” que el acto institucional del Día de la Bandera de Andalucía celebrado en la capital “se haya convertido en un mitin del PP”. De esta forma, ha criticado los discursos partidistas que han obligado a las hermanas de García Caparrós a abandonar el acto.

“El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene que pedir perdón. Es intolerable que el PP esté utilizando la bandera andaluza y el 4D para dividir y enfrentar a los andaluces”, ha asegurado.

Pérez ha denunciado el uso partidista por parte del PP de un acto institucional, “de un día y una conmemoración que debería ser de todos los andaluces”. “La bandera andaluza es símbolo de igualdad y de la lucha de la sociedad andaluza por tener los mismos derechos. La derecha no ha entendido nada, los herederos del ‘Andaluz, no vayas a votar, este no es tu referéndum’ no han entendido nada. El andalucismo es integrador. Le pido al PP que deje de manosear los símbolos y nuestra historia”, ha concluido.