El hilo viral de Jesús Báez, un taxista escritor malagueño, para que Bruce Springsteen actúe en un pueblo de Guadalajara

Jesús Báez se ha estado ganando durante años la confianza de la comunidad twittera a través de los hilos que semana a semana iba publicando. Siempre centrados en temas musicales, y caracterizados por su pasión por el rock, han conseguido ir sumando miles de me gustas y retuits, a la vez que el contador de seguidores ascendía hasta los más de 60.000 con los que cuenta hoy.

Este taxista de Málaga ya captó la atención de todos con sus dos novelas, Fuera, la oscuridad y Flautista en el camino. Compaginar dos trabajos no era suficiente, y hace dos años comenzó a publicar hilos sobre historia de la música en Twitter. "Empecé para despejarme de las otras cosas que hacía", comenta.

Pero esta tarea para "despejarse" en ningún momento fue un hobbie, desde el principio se lo tomó muy en serio: se publicarían "religiosamente" cada jueves por la tarde. "Me gusta documentarme bien, no me gusta escribir sobre lo que han dicho terceros".

En base a lo que había visto en otras cuentas que hacían este tipo de contenido divulgativo, quiso estructurarlo bien: "Quería hacer que estuviese organizado por temporadas. De esta forma descansaría en verano. Únicamente escribiría unas píldoras para mantener a la gente".

Y una de estas píldoras ha sido la que le ha regalado una de sus mayores sorpresas: la respuesta de la embajadora de Estados Unidos en España.

El hilo

Hay un pueblo que tiene un sueño. Y aunque parezca una locura es serio: que el mismísimo Boss les visite.Y es una historia tan llena de ilusión y ternura, que he despertado de mi letargo para la 1ª #pildorilladeverano.Hoy, en #LaHistorietaMusical, Peralejos de las Truchas. pic.twitter.com/POZPCGmt5S — La Historieta Musical (aka Jesús Báez Alcaide) (@HistorietaLa) July 17, 2023

Cuando un pueblo de 151 habitantes consigue estar en boca de todo el mundo hasta el punto de movilizar a la embajadora de Estados Unidos en España, es porque le mueve una fuerte pasión. Es el caso de Peralejos de las Truchas, un pueblo de Guadalajara que quiere conseguir que el gran Bruce Springsteen actúe en él.

Un vecino de Peralejos que en 1981 visitó Madrid y se llevó bajo el brazo unos cuantos vinilos de Springsteen, que desde entonces no dejaron de sonar en su bar. La dificultad de adquirir nuevos discos hizo que se empezara a formar en Peralejos una pequeña comunidad de fans que escuchaba sin parar al cantante de New Jersey. La fiebre se trasladó trasladó de generación en generación, y en 2012 algunos de los vecinos acudieron al concierto que celebró en Madrid.

Ir al concierto no era el único de los objetivos de estos fans de Peralejos. Que Bruce Springsteen se fijara en ellos también lo era, y finalmente lo consiguieron. "¿Qué es Peralejos?", preguntó el cantante desde el escenario.

Hijo adoptivo de Peralejos, un festival tributo, las Barbutrices... El pueblo no ha dejado de demostrar su devoción por el 'boss' y ahora ha querido dar el siguiente salto: una campaña para que actúe en Peralejos de las Truchas.

La difusión y el éxito del hilo ha hecho que la petición llegue hasta la embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso, que ha secundado la propuesta del pueblo de Guadalajara. "¿Qué vas a hacer en octubre?", preguntaba en un vídeo la representante estadounidense, "voy a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar".

El cantante de New Jersey todavía no se ha manifestado, pero los habitantes de este pequeño pueblo sienten que cada vez están más cerca de volver a captar su atención. Si actuará o no, será cuestión del propio Springsteen.