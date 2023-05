Histórico abril al convertirse en el mes más caluroso desde que hay registros en Málaga

Abril de 2023 ya es histórico. Este mes se ha convertido en el más caluroso que ha habido en Málaga desde que hay registros, tanto en la capital como en el resto de la provincia. Eso sí, los récords que se han batido han sido todos por la subida de las temperaturas máximas, no por las mínimas.

Durante todo el mes de abril, el calor y las altas temperaturas han marcado estos días que más que ser los típicos de la primavera, podían hacer pensar que el verano ya había llegado. Además, este incremento de las temperaturas también ha hecho que se bata el récord histórico de máximas en dos días, algo que, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, no es muy habitual.

Los días en los que se han superado las temperaturas máximas ya registradas fueron el 10 de abril con 33,7 grados y el pasado sábado 29 con 34,3 grados en el aeropuerto de Málaga. Asimismo, en cuanto a todo el mes en general también se ha batido este récord. La media de las temperaturas máximas se ha situado en 24,7 grados y Riesco sostiene que desde que en el aeropuerto de Málaga hay registros, desde 1943, no se habían visto antes unas medias máximas tan altas.

Con respecto a la temperatura media de todo el mes, también se superan las ya registradas en el aeropuerto de Málaga y esta vez han alcanzado los 19 grados. Para abril, la temperatura media habitual es de 16,9 grados a partir del periodo de retorno que el Centro Meteorológico de Málaga tiene que es de 1991 a 2020.

Por otro lado, al hablar de los datos de toda la provincia, Riesco incide en que éste ha sido “el mes de abril más cálido desde que tenemos datos en rejilla”. Esto quiere decir que abril se ha convertido en el mes más caluroso registrado desde 1961. La temperatura media a nivel provincial estos últimos 30 días han sido de 18,5 grados, es decir, 4,1 por encima de la temperatura media según el periodo de retorno de 1991 y 2020. Para el director del Centro Meteorológico de Málaga este incremento de las temperaturas “es una barbaridad”.

En cuanto a precipitaciones, en el aeropuerto de Málaga no ha llovido en abril. El hecho de que durante este mes no haya llovido ha ocurrido tan solo en dos ocasiones más desde 1943. Esto quiere decir que no se registraron precipitaciones en el mes de abril de 1947 y 2001 y ahora tampoco en el de 2023.

Previsiones para mayo

Ahora para el mes de mayo la situación se observa que va a continuar siendo la misma. No se esperan lluvias en los próximos 15 días y las temperaturas estarán más próximas a las habituales para este mes, pero seguirán por encima de la media. Estás en la capital son de máximas 25 grados y de mínima 15 y en el interior, por ejemplo, en Antequera son de 24 de máxima y 12 de mínima.

Para esta semana en la capital se esperan máximas de entre 24 y 26 grados y mínimas de 16 y 17 grados. Con la llegada del fin de semana las temperaturas subirán y se quedarán muy cercanas a los 30 grados. En cuanto al interior, en específico en Antequera las temperaturas van a ser cambiantes, ya que para el jueves se esperan unos 26 grados, para el viernes subirán a 31 y de cara al fin de semana bajarán hasta los 28 grados.