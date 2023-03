Un hombre ebrio agrede a un enfermera y una médica del centro de salud de Nerja

El domingo es el Día Europeo contra las Agresiones a Sanitarios y Málaga sigue sumando episodios de esta violencia. El pasado 23 de febrero, un paciente con síntomas de embriaguez presuntamente agredió de forma física y verbal a dos profesionales que le atendieron. Ocurrió en el centro de salud de Nerja a una hora en la que ya no había vigilante.

Según denunció el delegado del Sindicato Médico de Málaga, Juan Carmona, el hombre y un familiar "llegaron dando voces para que les atendieran". Según su relato, la facultativa tuvo que dejar al enfermo con el que estaba para asistirle. Cuando la enfermera le fue a poner la vía para administrarle la medicación, le dio un manotazo. La profesional tuvo que protegerse detrás de un mostrador. Fue entonces cuando el presunto agresor comenzó a insultar y a amenazar de muerte a ambas profesionales. Este jueves, trabajadores del centro de salud nerjeño -convocados por el Sindicato Médico de Málaga- se han concentrado ante esas instalaciones para repudiar lo sucedido.

El día de la agresión, se personaron en el lugar efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil. Agentes de este cuerpo tuvieron que reducir al presunto agresor. No obstante, no se lo llevaron detenido porque siguió siendo atendido del dolor por el que acudió. Luego, cuando se recuperó, como ya estaba identificado, se marchó a su casa. No obstante, la Guardia Civil lo denunció por desórdenes públicos. Por su parte, ambas sanitarias pusieron una denuncia ante el cuartel de Nerja por el ataque físico y verbal contra ellas. Según Carmona, el presunto agresor y su familiar pusieron una reclamación administrativa en el centro de salud contra la médica y la enfermera por supuesta mala praxis.

"Es una vergüenza que los profesionales tengan que trabajar con miedo", protestó Carmona que añadió que "Nerja no es tan grande y estos abusadores habituales tienen al personal amedrentado".