Proyectan un hotel 5 estrellas gran lujo en el Castillo de Santa Catalina de Málaga

Una alianza empresarial compuesta por la cadena Soho Boutique Hotels y un inversor de origen ecuatoriano proyecta la transformación del Castillo de Santa Catalina, en Málaga capital, en un hotel 5 estrellas gran lujo. Así lo confirmaron fuentes cercanas a la intervención, que situaron en unos 7 millones de euros la inversión estimada en la operación de adquisición del inmueble, cerrada semanas atrás, y las obras de adecuación previstas. No obstante, la categoría planteada no está aún reconocida en Andalucía, carencia que está tratando de subsanar la Junta de Andalucía mediante la publicación de un decreto.

Una vez concluida la reforma analizada, para la que se ha solicitado licencia ante la Gerencia de Urbanismo, el futuro establecimiento dispondrá de una veintena de habitaciones, entre las que se mantienen las ocho suites de lujo actuales. La principal novedad en la propuesta de actuación reside en la recuperación de habitaciones que se habían transformado en salones. La trascendencia del informe de la Delegación de Cultura en este proceso es clave, dado que se trata de un Bien de Interés Cultural (BIC).

A pesar de ello, las fuentes consultadas confiaron en que el trámite de concesión del permiso de obras no se alargue mucho en el tiempo, dado que la actuación sobre el inmueble es "menor y solo acotada al interior; no se toca nada de la zona protegida, que es la exterior". "La idea es que la gente pueda disfrutar del castillo, no solo los clientes que vengan a acogerse", apostillaron.

Según la información recogida en su web, el Castillo de Santa Catalina es un palacio de estilo renacimiento árabe, construido en 1932, ordenado por Manuel Loring Martínez, Conde de Mieres. Fue construido por los arquitectos franceses Levard y Lahalle y está vinculada de manera integral con la antigua fortaleza de la ciudad, ordenada por el rey Felipe IV en 1624.

El hotel abrió sus puertas en 2006, con dos junior suites y seis habitaciones de lujo. A esto ha sumado espacios y salas de reuniones para celebraciones, eventos sociales y corporativos. La previsión es que siga siendo utilizado para estos fines, pero de manera más esporádica, según las fuentes. Uno de los grandes atractivos de este edificio es su emplazamiento, que se alza con vistas a la bahía de Málaga.