Los hoteleros de Málaga estiman que el 57,1% se acogería a obras de modernización si se prorroga el decreto

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) desde su departamento de investigación y estadística ha realizado un estudio entre los más de trescientos asociados -346 concretamente- para conocer el interés en renovar sus instalaciones y, de la misma, se desprende que el 57,1% de los establecimientos de la provincia quiere acometer obras de modernización de su planta hotelera en los próximos años. Según Aehcos, esta inquietud responde a una clara apuesta del sector por la renovación y adaptabilidad de los establecimientos tras la pandemia del Covid-19, aprovechando así a modificar las instalaciones para ser mucho más sostenibles mejorando la eficiencia energética. Para el presidente de Aehcos, José Luque, “esta intención demuestra una vez más el esfuerzo que está acometiendo el sector por ser cada vez más competitivo y sostenible”. Luque, también ha solicitado a las administraciones locales y ayuntamientos que “inviertan en los municipios para estar al nivel de la planta hotelera malagueña, procurando la creación de nuevos recursos y de nuevos atractivos turísticos para diversificar la demanda y no depender de mercados concretos”. El estudio refleja que el 70,50% de los alojamientos ya ha realizado reformas en los últimos 10 años. De ese porcentaje, el 33,3% de los establecimientos acometieron reformas de forma total, parcial o puntual durante o después de la pandemia, mientras que el 66,67% las hicieron antes de 2019. En total, la inversión para la mejora, adaptación y modernización de la planta hotelera de la provincia ha sido de 346,2 millones de euros durante los últimos 10 años con una inversión media de 2,86 millones de euros por establecimiento. En cuanto a la dimensión de las reformas, el 43% ha realizado una reforma total del establecimiento, algo que refleja la gran implicación por la modernización y adaptabilidad del sector. Por su parte, el 21% reconoce haber realizado una reforma parcial de su establecimiento, mientras que el 26% ha realizado una reforma puntual del mismo. El Comité Ejecutivo de Aehcos valora positivamente la ejecución de estas reformas, pero destaca que hay necesidad de ampliar esta ley dado que “no sólo hay muchos establecimientos que tienen el deseo de ampliar sus instalaciones, sino que además hay una clara intención de reposicionarse y especializarse para ser más competitivos en ciertos mercados y segmentos nuevos que están emergiendo. Y que además estas reformas han precisado de un aumento de financiación de los establecimientos para poder acometer las mejoras y sostener a las empresas y el empleo”. La asociación hotelera destaca que el Real Decreto-Ley 6/2021 del 15 de noviembre de medidas para la renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico cuya ventana temporal está vigente hasta Diciembre 2024 (3 años), estima que ya 32 establecimientos están en fase de aprobación teniendo presentada documentación de los que 9 tienen ya su aprobación definitiva o casi definitiva y que incluso algunos se han reclasificado aumentando su categoría. En concreto por El 20,5% de los establecimientos reconoce haberse acogido a esta medida tras año y medio en vigor, mientras que el 79,5% aún no lo ha hecho porque están todavía en fase de recuperación económica tras la era Covid, de ahí la necesidad de que esta norma con un enorme potencial pueda prorrogarse por tres años más. Por último, este estudio realizado por Aehcos refleja una clara intencionalidad de la planta hotelera por seguir mejorando sus instalaciones y prestaciones en los próximos años. Y es que de los 221 establecimientos que no han acometido reformas en los últimos años, 126 serían susceptibles de renovarse total, parcial o puntualmente, asegurando como mínimo la clara intención de 63 establecimientos tras recuperarse económicamente del Covid con una inversión estimada de 352,8 millones de Euros en caso de prórroga de la ley por tres años más.