La huelga de limpieza deja las facultades de la UMA llenas de basura

La primera jornada de huelga de los trabajadores de limpieza de la Universidad de Málaga, iniciada este lunes, ha dejado los centros llenos de basura. Alumnos y personal de administración y servicio de la UMA han visto como algunas personas tiraban contenedores, esparcían papeles por los pasillos y baños, estrellaban huevos contra las fachadas e, incluso, dejaban restos de pescado en las puertas de las facultades.

El 98% de los 450 trabajadores afectados han secundado el día de protesta y la reunión convocada para establecer los servicios mínimos ha terminado sin acuerdo, por lo que será la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía la que determinará el número de empleados que deberán cubrir dicho servicio.

"Ha habido una propuesta por parte de las empresas del 12% de trabajadores para cubrir servicios mínimos, a la Universidad de Málaga le ha parecido insuficiente y ante la poca claridad y el descuerdo será la Consejería de Empleo la que dicte los servicios mínimos", ha apuntado Antonio Solano, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT.

Los trabajadores, que están subcontratados por tres empresas -OHL Ingesan, Fissa y Clece- para proveer de este servicio a la Universidad de Málaga, piden la equiparación salarial con el salario más bajos de la UMA. "Las empresas manifiestan su intención de dialogar, pero la Universidad no compareció en el Sercla [el servicio extrajudicial de resolución de conflictos], aunque estaba citada", ha explicado Solano.

"Estamos dispuestos a negociar, que sea un proceso gradual, pero no tenemos interlocutor con la UMA y las empresas no pueden mover su posición mientras que la Universidad no diga nada", ha agregado el responsable sindical.

La huelga, convocada por los sindicatos UGT, CSIF, CCOO y CGT, es indefinida y el precedente anterior no es muy tranquilizador. En 2008 estuvieron 25 días de paro "hasta que intervino la UMA y se pudo pactar una salida", comenta Solano. Por tanto, estima que "cuanto antes intervenga" la institución antes podrán hallar una solución al conflicto laboral.