El humor de Ángel Garó para echar a la gente de las calles y que cumplan el confinamiento por el coronavirus

"Gou, cojón, nou". En estos términos de un curioso inglés -que no parece ser uno de sus fuertes-, el humorista Ángel Garó se dirige, desde el encierro en su casa frente al Teatro Cervantes de Málaga, al que parece ser un turista despistado que no se ha enterado todavía de que no se puede estar en las calles.

En cuarentena como el resto de España, el cómico grabó un vídeo del momento que se ha difundido a través de las redes sociales y que ha sido respondido con la simpatía del resto de españoles que también observan desde sus balcones el devenir inconsciente de unos pocos transeúntes que parecen no tomarse en serio la cuarentena.

Una de las consecuencias del encierro es que está agudizando, por una parte, el sentido del humor de los prisioneros y, por otra, el ingenio.

En este sentido, sólo hay que ver el invento que ha ingeniado el bombero Antonio Moreno que, con seis metros de cuerda de 4 o 5 milímetros y tubos de plástico de fontanería, enseña en su canal de Youtube a hacer un abrepié. Un dispositivo para abrir las puertas con el pie en vez de con las manos, evitando así el contagio del coronavirus al tocar varias personas los picaportes de las puertas.

También hay espacio en la Red para las saetas, porque nos hayamos quedado sin procesiones, no quiere decir que uno no pueda arrancarse a transmitir sentimientos con una coplilla.

Sube al perro que está cansado de estar en la calle / Animalito / Y sube al perro / No lo bajes más que está cansado / Vete ya para arriba. Es la improvisada letra en forma de saeta le cantó un hombre desde una ventana a una mujer que había bajado a la calle a sacar al perro.

Y el que confinamiento por el coronavirus está siendo una cantera inagotable momentos originales y sacando el lado más humorístico de muchos españoles.