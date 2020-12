Un estudio cifra en casi 3.000 millones de euros el impacto económico que tendría la Expo 2027 en Málaga

Los números empiezan a dibujar la verdadera dimensión de la apuesta del Ayuntamiento de Málaga por organizar la Exposición Internacional del año 2027. Los datos provisionales de un estudio elaborado por Analistas Económicos de Andalucía, perteneciente al Grupo Unicaja Banco, eleva a casi 3.000 millones de euros el impacto económico que tendría la celebración de este evento. Un valor que equivalente a algo más del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia a fecha de 2019.

Una estimación en la que los técnicos encargados del trabajo toman en consideración factores como la inversión que requerirá la Expo y los gastos estimados de los visitantes. De manera detallada, según han informado este martes, del movimiento global 1.136 millones se relacionan con la inversión (436 millones inducidos), otros 228 millones de aportaciones complementarias en infraestructuras.

Unos valores que se verían superados por los 1.551 millones de euros en los que Analistas Económicos estima el gasto que realizarían quienes acudan a la ciudad en los tres meses de desarrollo de la expo. De esta cifra, 1.094 millones se relacionan con las visitas directas al evento (364 millones inducidos), mientras que otros 457 son gastos que realizarán los visitantes más allá del propio acontecimiento.

Pero si relevantes son los parámetros económicos de la actuación, no lo son menos la incidencia que un acontecimiento de esta dimensión tendría sobre la generación de empleo. En este sentido, el estudio apunta la posible creación de 31.343 puestos de trabajo, 22.514 de ellos entre directos e indirectos y 8.829 inducidos. El apartado que más empleo generaría sería el del gasto de los visitantes a la expo, con 14.232, seguido de las inversiones a materializar, con otros 10.375.

Bien es cierto que estas estimaciones, como ha recordado el director general de Secretaría General y Técnica de Unicaja Banco, José M. Domínguez, se hacen a siete años vista de la celebración y en un contexto claramente marcado por el Covid. Esto hará necesario una revisión de los parámetros recogidos.

De acuerdo a este informe, la cifra total de visitas a la exposición podría situarse en 11 millones y la de visitantes, en torno a 4,6 millones de personas. Las expectativas en cuanto al interés y a la relevancia que puede tener el proyecto de la Expo 2027 son “muy satisfactorias”. Al tiempo, se pone el acento en el hecho de que estos impactos se verían incrementados a largo plazo, una vez concluida la Expo 2027.

Y ello por cuanto la pretensión del Consistorio es la de aprovechar el emplazamiento elegido, en Buenavista, para generar nuevos espacios logísticos, residenciales, educativos y culturales. Precisamente, la obtención de estos terrenos forma parte de las negociaciones que desde hace meses mantiene el Ayuntamiento con la entidad de suelo del Gobierno, Sepes. A cambio de los alrededor de 500.000 metros cuadrados que necesita la ciudad para el evento, el Ayuntamiento entregará cuatro parcelas para VPO en el sector Universidad, valoradas en unos 13 millones de euros.

Sobre este acuerdo, el alcalde, Francisco de la Torre, ha confirmado los avances en los contactos, aunque la firma del mismo queda condicionado a la respuesta que tiene aún que dar el Gobierno a la petición del Ayuntamiento de contar con su apoyo formal. Al respecto, el regidor ha valorado como "cordial y colaborativa" la disposición expresada por responsables del Ejecutivo central a la pretensión de Málaga de organizar este evento.

Sin embargo, por el momento no hay un posicionamiento formal por parte de la Administración central, paso clave para que finalmente haga suya la propuesta del Ayuntamiento malagueña. Hay que recordar que es justamente el Gobierno el que a mediados de año deberá presentar o no la candidatura de Málaga ante la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), encargada de tomar la decisión. Según el alcalde, no parece que por el momento haya otra ciudad española interesada en optar a este acontecimiento.

En las últimas semanas, ha precisado, se ha remitido respuesta a un cuestionado enviado por el Ministerio de Asuntos Exteriores acerca de la candidatura de la capital de la Costa del Sol y se espera contestación en los próximos días. La misma será clave para pulsar de manera directa hasta qué punto el Ejecutivo de Pedro Sánchez está con Málaga en su aspiración a organizar la Expo de 2027, que llevará el lema La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible.