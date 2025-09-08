Siete personas atendidas y una vivienda calcinada en un incendio en la Victoria, en Málaga: "Vimos a vecinos saltando a los pisos de abajo"

La pasada noche se tiñó de humo y sobresaltos en la calle García de Haro, en el barrio de la Victoria, en Málaga capital. Pasadas las once, un incendio declarado en la segunda planta de un edificio obligó a la rápida intervención de los servicios de emergencia y puso en vilo a decenas de vecinos. Un total de siete personas recibieron asistencia sanitaria tras haberse visto afectadas por inhalación de humo. Una de ellas fue evacuada hasta un centro hospitalario para una valoración más exhaustiva.

Una veintena de llamadas al Servicio de Emergencias Sanitarias 112 Andalucía alertaron de que observaban que un piso se encontraba en llamas. “Escuché un retumbido y, desde entonces, no dejaron de pasar vehículos de bomberos”, relataba en declaraciones a este periódico un vecino de la zona aún con el susto en el cuerpo.

La vivienda en la que se había originado el incendio resultó afectada en su totalidad. La virulencia del siniestro fue tal que afectó también a los pisos colindantes: otros cinco quedaron inhabitables, según la información difundida por el área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga a través de las redes sociales.

La intensidad de las llamas hizo que algunos salieran, entre gritos, despavoridos, escapando por el balcón de sus casas. "Había gente saltando a los pisos de abajo", narraban. En cuestión de minutos, el centro coordinador de emergencias movilizó al Real Cuerpo de Bomberos, a la Policía Local y Nacional, además del personal sanitario del 061, que acudió con una UVI móvil preparada para atender cualquier situación crítica.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones procedentes de los parques de Martiricos, Mayorazgo y Teatinos, con 4 vehículos autobombas, 2 autoescalas y 2 ligeros. Aunque por el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro, el despliegue y la labor de los bomberos evitaron que el siniestro fuera a mayores.

Muere un hombre en el incendio de un piso en Málaga capital

Hay que recordar que el pasado mes de agosto un hombre falleció y una mujer de 26 años ha resultó herida en el incendio de un piso ocurrido en Málaga capital. El 112 recibió sobre las 17:45 horas numerosos avisos de testigos que informaban de un incendio en un primer piso de un bloque de vivienda situado en la calle Noray. Indicaban en sus llamadas que podía haber personas atrapadas en el interior del inmueble.

Los sanitarios confirmaron al servicio de emergencias que una persona de 77 años había muerto y una mujer tuvo que ser evacuada al Hospital Materno. Los bomberos precisaron que el incendio se había originado en una de las habitaciones y se vio afectado el piso en su totalidad.

Menos incendios forestales en Málaga, pero más voraces

El ocho de septiembre de 2021 ha quedado grabado en la memoria de los malagueños como un día negro: en esa jornada se inició el incendio de Sierra Bermeja. Se prolongó durante mes y medio, es decir, 46 días. El fuego calcinó 8.400 hectáreas de siete pueblos del Valle del Genal, de los que 4.117 hectáreas pertenecían a Estepona; 1.000 hectáreas a Casares, 1.000 a Jubrique, 1.000 a Genalguacil, 471 a Júzcar, 285 a Faraján y 0,48 a Benahavís. Unas 2.000 hectáreas de ellas se encontraban en terrenos privados. Fue entonces cuado empezó a hablarse en Málaga de fuegos de quinta o sexta generación por su nivel de virulencia. Los expertos coinciden en que hay menos incendios en la provincia en los últimos años, pero son más voraces. "Hablamos de fuegos en donde el propio incendio modifica las condiciones climáticas del momento por sus características virulentas", explica Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Málaga.

Alejandro Yáñez Caballero, bombero forestal de la Brica de Cártama y delegado sindical de UGT del Plan Infoca, coincide con el profesor de la UMA: "Cada vez hay menos incendios, pero los que hay son más grandes. La sensación es que los incendios se propagan rápido y con una gran voracidad". Por suerte, recuerda Yáñez, "la provincia ha tenido este año una primavera bastante lluviosa, algo necesario". Sin embargo, esto genera "mucho combustible fino que con el paso del tiempo, el cambio de condiciones climáticas (sol, viento), crea las circunstancias idóneas para arder". El profesional pone de ejemplo lo sucedido este lunes en el Monte Coronado, en Benalmádena. Es la segunda vez que la zona se ve afectada por el fuego este verano, ya que el pasado 18 de agosto también se registró otro en el mismo lugar. Sin olvidar el incendio en el paraje de Valle Pederín, en Estepona, que se registró este viernes y que obligó al desalojo de vecinos.