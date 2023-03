Incineran en Marbella los restos de dos ancianos por la confusión de un operario con otro nicho

"Si mi abuela levantara la cabeza...Ella nunca habría querido incinerarse". María José J. Arenas es nieta de José y Ascensión, cuyos restos mortales descansaban en un nicho desde que ambos fallecieron hace 33 años (17 en el caso de ella). Hasta ahora...El cementerio de Marbella ha incinerado por error sus cuerpos al confundir el número de la unidad de enterramiento con la de otros fallecidos. "Los pobres estaban juntos y ahora no sabemos dónde...Ya no podremos visitarlos ni llevarles flores", denuncia la mujer. La familia ha puesto el caso en manos de un abogado para denunciar la posible negligencia. Y mientras tanto, espera recuperar la urna con las supuestas cenizas de los ancianos.

Fue el lunes cuando una de las hijas de los difuntos acudió al tanatorio San Pedro Alcántara para limpiar el nicho. El temporal de frío había provocado que, esta vez, tardara más de lo habitual en reencontrarse con ellos. No lo hacía desde Navidad. Con estupor comprobó que allí no estaban sus padres. Habían exhumado los cuerpos sin notificarlo a ningún familiar, pese a estar en vigor un contrato de alquiler de lápida hasta el año 2030, "pagado anualmente".

Tres versiones distintas

Desde entonces, según el testimonio de María José, una de las nietas, la empresa de servicios funerarios les ha aportado hasta tres versiones distintas, de las que recelan. En un primer momento les argumentaron que los restos de José y Ascensión habían sido depositados, por error, en una fosa común después de que los operarios "pasaran recogiendo restos de nichos abandonados por sus familiares". Al día siguiente, recalca la afectada, los familiares fueron informados de que los restos se encontraban en el cementerio de Marbella y llegaron a advertirles de que "en tres días, si no los recogían los tirarían". Pidieron así una cita con un responsable del tanatorio de San Pedro, que los atendió al siguiente para facilitarle una explicación distinta de lo ocurrido. "Hay una señora que pidió la exhumación de tres nichos. El operario se equivocó de lápida y, en lugar de sacar la 1437 sacó la 1377", le indicaron. Ningún familiar de esta mujer había estado presente, supuestamente por decisión propia, en la exhumación de los nichos.

"Hay cientos de incineraciones y esto ha sido la primera vez"

Fuentes del tanatorio han explicado a este periódico han confirmado esta última versión y aseguran que han actuado "con total claridad". "Nosotros hasta el martes no pudimos averiguar que se había sacado un nicho de otra familia. Esto ha ocurrido por un error numérico del último eslabón, que ha sido un operario", subraya. Se trata, matiza, "de restos cadavéricos y no de fallecidos". Asegura que la empresa gestiona "cientos de incineraciones" y que es "la primera vez" que se produce algo así. "La mecánica de trabajo no se hace al alzar. Hay una documentación previa firmada y una comunicación sobre las exhumaciones de cada día. Pero al trabajador le bailó un número", señala.

La empresa, en palabras de este portavoz, adoptará las "medidas oportunas" con la persona que erró. "Estamos a su disposición para cualquier aclaración u ofrecerle un informe a su abogado. Tenemos toda la documentación", resalta, al tiempo que reconoce lo "lamentable de que alguien visite un nicho y encuentre que el cadáver ha sido exhumado".