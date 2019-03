El portavoz de los ingenieros ratifica que el tapón de tierra se formó en la caída de Julen

Concluyen las declaraciones previstas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga que lleva el caso de Julen con las comparecencias de guardias civiles especialistas y los que estuvieron en los primeros momentos; así como de Ángel García Vidal, que estuvo al frente de las obras para localizar y rescatar al niño. El ingeniero ha ratificado que el tapón de tierra se formó en la caída de Julen.

Así, ha explicado a los periodistas a la salida que se le ha preguntado por detalles de la actuación del equipo técnico, que llegó un día después de la caída; y sobre la posible procedencia de la tierra que había tanto debajo del niño como del tapón sobre él, según las primeras investigaciones, se habría formado en la propia caída.

También se le han preguntado "cuestiones generales", ha dicho, sobre cómo se sellan los pozos y si es normal que haya muchos sin sellar, apuntando que "desgraciadamente es habitual encontrarlos así". García Vidal ha indicado que cuando se hacen sondeos de este tipo sin agua hay que taparlos incluso con el mismo material que has sacado".

El ingeniero ha señalado que siguen "interiormente muy satisfechos y orgullosos del trabajo que tantísimas personas hicieron allí en tan poco tiempo". Además, ha indicado que se ha ratificado que se presentó un informe "puramente técnico" en el que se realiza una especie de cronología diaria de las acciones que se fueron llevando a cabo y los problemas que se encontraron en el terreno.

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Antonia Barba, que representa a los padres de Julen, ha señalado que "con el contenido de las declaraciones que ya se han practicado hay elementos suficientes como para poder hacernos una idea de cómo estaba aquello y de qué ha sido lo que ha pasado" y ha dicho que hasta que no esté el informe completo de autopsia no se va a solicitar nada más.

El abogado Juan Martínez, que defiende al dueño de la finca donde está el pozo, investigado en esta causa, ha dicho que la declaración de García Vidal ha sido "muy técnica" y que los agentes se han ratificado en sus atestados, señalando que no se ha hecho referencia a la piqueta que, según un informe presentado por la defensa, podría haber intervenido en las heridas que tenía el niño.

A raíz de dicho informe, en el que se apuntaba a que la muerte del pequeño "se pudo producir durante las labores de rescate", la defensa de David Serrano solicitó varias declaraciones que la jueza rechazó. Los letrados defensores han recurrido esta decisión y la Fiscalía se ha opuesto a que se lleven a cabo esas diligencias, al considerar que hay que esperar al informe completo de autopsia.