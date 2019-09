El instituto de Torre de Benagalbón está aún pendiente de ser entregado a Educación

Quedan los últimos retoques del nuevo instituto de Torre de Benagalbón, por lo que el edificio que debía de haber sido entregado a Educación en agosto no podrá ser habitado hasta, al menos, el sábado 14 de septiembre. Eso supone que docentes y alumnos entrarán simultáneamente el día 16 en el inmueble recién estrenado. Por el momento, los profesores están trabajando en el instituto Puerta de la Axarquía, ya que los módulos prefabricados ubicados en el campo de deporte durante todo el pasado curso fueron retirados en verano.

“Los exámenes de septiembre se tendrían que haber hecho en el nuevo edificio, pero como no se ha entregado se han tenido que realizar en el Josefina Aldecoa”, explica Juan Manuel Micheo, presidente del AMPA del instituto Torre de Benagalbón. “Este miércoles tocaba dar las notas pero ha habido un problema administrativo, parece ser que no está habilitado en el Séneca y no han podido poner las calificaciones, los estudiantes están que se suben por las paredes”, agrega.

Eso sí, lo que resta por hacer no es mucho y confía en que pueda estar todo listo para dentro de diez días. “Tienen que terminar la entrada principal, quitar las vallas, hacer el cerramiento en algunas zonas, entendemos que son pequeños remates, pero no han permitido que los profesores se incorporen”, comenta Micheo y subraya que el centro era necesario hace ya cinco años.

Casi dos décadas lo llevan esperando en Teatinos y después de un año entero en barracones los alumnos podrán ocupar el nuevo edificio de la avenida Gregorio Prieto el lunes 16. “Está todo listo, tiene licencia de ocupación, todos los permisos, y el curso empieza ahí, aunque la alegría es incompleta porque ya hace falta un segundo centro”, comenta Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. La Junta se ha comprometido a incluir este segundo instituto en los presupuestos de 2020.