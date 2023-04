Un interno "fuera de sí" provoca un tumulto en la prisión de Alhaurín de la Torre y propina un puñetazo a un funcionario

Nueva agresión a un funcionario de la prisión de Alhaurín de la Torre. Ha ocurrido este Miércoles Santo, después de que, según las primeras pesquisas, uno de los presos provocara un tumulto "con entre cuatro y cinco reos más" del módulo 5 y le acabara, supuestamente, propinando un puñetazo en el costado a uno de los trabajadores que lo había aislado del resto, según ha denunciado la asociación profesional de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar.

El violento episodio dio comienzo durante el reparto de comida, poco antes de la 1 del mediodía. En un momento dado, uno de los funcionarios se percató de la revuelta y apartó al preso. Tras llevarlo a una sala en la que permanecería aislado, se disponía a cachearlo para detectar si escondía objetos ilegales cuando el interno, "que estaba completamente fuera de sí", le dio un puñetazo "sin mediar palabra". El trabajador cayó al suelo. También un compañero resultó lesionado cuando iban a reducirlo.

El interno que presuntamente protagonizó los hechos fue trasladado al módulo 7 de aislamiento. "No atendía a órdenes ni a consejos. Hasta que no consiguió lo que pretendía, que era agredir a un funcionario, no se quedó tranquilo", apostillan fuentes penitenciarias, que denuncian que las lesiones "parece que son gratis". Los dos trabajadores acudieron a urgencias para que los facultativos confirmaran que no habían sufrido daños graves.

La asociación Tu Abandono Me Puede Matar considera "un insulto a la profesión" que el Gobierno todavía no reconozca a los funcionarios como "agentes de la autoridad". "Es incomprensible. Exigimos que lo haga antes de que termine la legislatura. Solo habría que modificar un artículo de la proposición de ley de grupos parlamentarios del Congreso", denuncia el colectivo. Según las cifras que maneja, "cada día son agredidos de media más de dos trabajadores en las prisiones españolas".

El pasado mes de marzo, la Policía Local de Alhaurín de la Torre se incautó de un dron y algunos paquetes de lo que parecían ser sustancias estupefacientes, junto a otros efectos, en las inmediaciones del Centro Penitenciario Málaga I.

El material fue avistado por unos jóvenes este pasado domingo, quienes alertaron a la Policía Local. El mismo, entre los que se encuentra también un teléfono móvil y tarjetas de telefonía, fue puesto a disposición de la Guardia Civil para las correspondientes investigaciones.

El concejal delegado de Seguridad Ciudadana en funciones, Francisco José Sánchez, recordó a través de un comunicado que a finales del año pasado un informe del Ministerio del Interior advertía de un "incremento exponencial" del número de avisos y avistamientos de estas aeronaves para introducir en las prisiones droga y otros objetos prohibidos como los teléfonos.

Así, en los nueve primeros meses de 2022 se contabilizaron 41 incidentes en España, según una respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia.

Un intento de fuga

En febrero, funcionarios de la cárcel de Alhaurín De la Torre abortaron un posible intento de fuga por parte de un recluso de origen letón al que le constaba una orden de búsqueda y captura en su país de origen, además de poseer múltiples identidades.

Un trabajador descubrió que el preso, en segundo grado penitenciario, había recibido en una carta hasta tres fotos aéreas del centro penitenciario, lo que hizo saltar todas las alarmas. Fue entonces cuando el funcionario del módulo avisó al jefe de servicio y averiguaron que el reo había mantenido conversaciones sobre cómo poder escapar del lugar.