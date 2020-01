Todo cuanto rodea a la borrasca Gloria tiene una dimensión extraordinaria. Desde el número de damnificados dejados en Campanillas, cercano al millar, como el valor de los daños estimados, de unos 6 millones. Y todo como consecuencia de una lluvia acumulada a lo largo de cinco días que, según los datos registrados en el medidor de Pilones, equivalente a un año completo.

En esas jornadas cayeron en el entorno de la barriada 400 litros por metro cuadrado, 50 de ellos justo en la hora en la que se produjo el desbordamiento de un río que lleva 15 años pendiente de una obra de encauzamiento olvidada por la Junta de Andalucía. El drama de los vecinos fue protagonista del Pleno ordinario celebrado este jueves en la Casona del Parque, al que acudieron los grupos de la oposición con la esperanza de que se pusiese en marcha una comisión de investigación en la que esclarecer las dudas generadas por la actuación del Consistorio.

La propuesta de PSOE y Adelante quedó enterrada por la mayoría absoluta que suman el PP y Ciudadanos. La discusión, que vivió momentos de crispación, tuvo como previa la intervención de algunos afectados por el temporal que pedían conocer si se activó o no en tiempo y forma el plan de emergencia, si abrió o no sus compuertas la presa de El Tomillar, si los medios de la Policía Local y Bomberos eran los adecuados.

Una de ellas, María Isabel, hacía un llamamiento a los grupos para que el asunto no fuese empleado como “arma política”. Frente a las dudas de la oposición, el Ejecutivo recalcó el carácter extraordinario de las lluvias y la situación del cauce. Francisco de la Torre, apelado por el portavoz socialista Daniel Pérez, admitió la “fragilidad” del distrito y recordó que ello en buena medida se debe a que la Junta nunca acometió la obra de encauzamiento programada.

El PSOE dice que las compuertas del Tomillar abrieron y Emasa lo niega

“Es poco serio que se desvíe la atención de por qué no se hizo el encauzamiento, es la pregunta clave”, dijo el regidor, que se mostró convencido de que con los nuevos responsables de la Administración autonómica se irán adelante con esta intervención. La concejala de Campanillas, Ruth Sarabia, fue a más. “Si se hubiesen ejecutado las tareas de encauzamiento se hubiese evitado esto”, dijo.

La concejala de Cultura y portavoz de Cs, Noelia Losada, lejos de la posible comisión, abogó porque se pida toda la información necesaria en el marco del Consejo de Administración de Emasa. Y fue contundente al criticar que se trate de “sacar rédito político con la situación tan lamentable por la que pasan los vecinos”.

El portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, defendió que se disponga de toda la información para que no se repitan los hechos. Llegó a considerar “indigno” que los 70 millones manejados por Emasa en concepto de canon no se hayan empleado para minimizar los daños ocurridos. Pérez, por su parte, acusó al equipo de gobierno de no “entonar el mea culpa” y dio por seguro que la presa de El Tomillar, al norte de la barriada, abrió sus compuertas por un corte en el suministro eléctrico. Afirmación corregida por la concejala de Sostenibilidad, Gemma de Corral, quien citó un mensaje de los técnicos de Emasa que rechazaban que ello ocurriese.

En lo que sí hubo acuerdo unánime fue en reclamar al Gobierno y a la Junta que habiliten las ayudas necesarias para los vecinos, en especial para aquellos que carecen de seguro. Asimismo, a la Administración regional se le demanda las medidas “correctoras” necesarias en el río.