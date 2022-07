Josefa, la mujer desahuciada en Santa Julia, ya tiene un nuevo hogar en Málaga

Hace una semana Santa Julia vivía un nuevo desahucio. Josefa, de 67 años, debía abandonar su vivienda de inmediato por un impago al propietario y tras varias subidas de la mensualidad en los últimos años. Gracias a la ayuda de los vecinos ha conseguido encontrar un nuevo hogar muy cerca de su antiguo barrio.

"Estuve con la familia que me acogió estos seis días. Se han portado magníficamente bien conmigo y no me ha faltado nada", comentaba Josefa. "Aunque me gustaría compartir con vosotros que ya tengo un nuevo hogar".

Francisco Castillo, vecino de Josefa, fue el primero que empezó a pedir ayuda en las redes sociales ante el desahucio de Josefa. "Vivo al lado de ella y para mí es como una madre, somos una familia y no podía dejarla así".

Después de la primera publicación en la red social Facebook, que fue la que hizo que Abanicos Solidarios se volcase con su causa, Francisco ha estado publicando el redes sociales vídeos para poder ayudar a que Josefa pudiese encontrar un nuevo hogar pronto. "Se ha compartido mucho en Facebook todas las publicaciones y eso ha hecho que esto se haya movilizado tanto", acotaba Castillo.

Francisco Álvarez, presidente de Abanicos Solidarios, no ha podido contener su emoción: "Ayer me dieron la noticia y no pude ponerme más contento. Todo esto se ha conseguido gracias a los malagueños, estoy orgulloso de ellos y del colectivo que represento", exponía.

El nuevo hogar de Josefa se encuentra en un barrio muy cercano a Santa Julia, y la mujer con la que compartirá piso, se enteró de su caso a través de la publicación que hicieron en Facebook. "Le dije que estaba interesada en ayudar y alquilar una habitación. Yo también estoy parada y esto nos beneficia a las dos", añadía Loli, propietaria del piso. "He vivido este caso muy mal porque echar a una persona con esa edad a la calle me parece no tener corazón. Yo tenía otra habitación pero a ella le gustó más esa, así que no hubo más que hablar".

El nuevo piso de Josefa dista mucho de las condiciones en las que tenía que vivir hasta hacía una semana. "Estoy muy contenta, ha sido un cambio enorme y Castillo ha sido como mi ángel de la guarda", confesaba Josefa.

Una vecina de la zona se ha puesto en contacto con la protectora de animales para saber dónde están los perros de Josefa y poder recuperarlos. La gata se ha quedado con una de las vecinas sus vecinas, Katy, que acogió a la mascota en el mismo momento que supo que se la iban a llevar. "Es una gata muy buena y sale a recibir a Josefa cada vez que viene", contaba Katy.

Álvarez, cuestionado por las declaraciones de la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo, en las que aseguraba que "tenían que seguir lo que dicta la ley", mostró su enfado: "No me gustaron sus declaraciones. Están del lado de los propietarios porque están diciendo lo mismo”.