Casi 40 médicos jubilados del Regional respaldan a la anterior responsable del cribado neonatal

Más apoyos para la anterior responsable del cribado neonatal de Andalucía oriental, Raquel Yahyaoui, apartada de esas funciones en octubre pasado y denunciada por la Administración sanitaria autonómica ante la Fiscalía por presuntas "irregularidades". A los escritos de respaldo de pacientes, investigadores y pediatras se suma ahora la carta en la que casi 40 médicos jubilados del Hospital Regional apoyan a la profesional. Los firmantes -entre los que figuran destacados jefes de servicio- exigen a los directivos del centro sanitario que hagan públicas las razones para la separación de Yahyaoui de esa responsabilidad.

Los facultativos sostienen que "a falta de explicaciones convincentes por parte de la dirección del hospital, es una falta de respeto a la dignidad profesional y una clara muestra de acoso laboral por parte de los responsables inmediatos del Servicio de Laboratorio". Los médicos jubilados urgen a que la dirección no sólo explique las razones del traslado de Yahyaoui del Laboratorio de Metabolopatías del Regional al de Urgencias del Materno, sino que además "ponga fin a esta situación, de manera que se le pueda resarcir del daño moral y profesional ocasionado". Los firmantes consideran además que de no aclararse "suficientemente" su traslado, podría ser considerado "una muestra de desprecio al mérito y a la cualificación profesional, en beneficio de otras consideraciones que no entramos a valorar". Entre los 36 facultativos que rubrican la carta figuran los anteriores jefes de Pediatría, Antonio Jurado, y de Endocrinología, Federico Soriguer.

Los firmantes muestran su "preocupación" por la situación de Yahyaoui y apuntan que tras más de cuatro meses desde su traslado "el daño moral y profesional ya es manifiesto". Incluso denuncian el riesgo que corren proyectos que ella lidera y que "involucran a tres jóvenes investigadoras actualmente vinculadas a la Unidad mediante contratos de investigación".

En su carta, explican que el Laboratorio de Metabolopatías es "una unidad de alta complejidad tecnológica, organizativa y biomédica que exige el conocimiento de todo el tráfico metabólico sin el cual no es posible identificar con precisión los resultados de los análisis de la prueba del talón en los recién nacidos". Recuerdan que el cribado neonatal más antiguo en Málaga es el del hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria, iniciado ya hace más de cuatro décadas. Luego se amplió para toda Andalucía Oriental y a más de cuarenta enfermedades raras. Este programa de diagnóstico precoz permite el inicio de un tratamiento que, en la mayoría de las ocasiones, evita graves secuelas a los bebés. Destacan que dada la rapidez con la que se incorporan nuevos conocimientos, es una unidad en constante evolución.

Para los casi 40 firmantes, es "inadmisible" que hasta ahora la explicación del hospital sea que "no ha habido cese sino una reestructuración del equipo". En su escrito sostienen que "la doctora Yahyaoui no estaba allí por ser un cargo de confianza" sino porque fue ella "quien organizó y coordinó la implantación del Laboratorio de Cribado Neonatal para toda Andalucía Oriental, ampliando la experiencia adquirida con el programa de detección precoz del hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria e introduciendo en el programa la detección de más enfermedades y de nuevas tecnologías sofisticadas como la espectrometría de masas en tándem".

En el documento, de un par de folios, afirman que "a lo largo ya de 14 años el funcionamiento de la unidad ha sido ejemplar, como demuestra no solo el apoyo que ha tenido de las sucesivas gerencias del hospital, sino también por su reconocido prestigio nacional e internacional, tanto por la calidad de su trabajo como por su contribución al conocimiento, representado por sus publicaciones científicas y proyectos de investigación conseguidos en régimen de concurrencia competitiva. De hecho, algunos de los firmantes hemos sido testigos directos y colaborado en la creación y en el desarrollo del programa".

Los médicos jubilados señalan que la gerencia informó que se había puesto el asunto en manos de la Fiscalía "sin que se sepa a quién se acusa ni de qué responsabilidades se habla". Y añaden: "Una situación cada vez más confusa que ha coincidido con el cese de la gerente sin que sepamos oficialmente el motivo del mismo y sin que, hasta el momento se conozca su sustituto o sustituta". Para estos facultativos, resulta "incomprensible" no sólo la separación de sus funciones "sino que hasta ahora no se conozcan los motivos veraces de su traslado a otro departamento, mientras se han lanzado a la prensa insinuaciones que, a falta de demostración alguna, afectan gravemente al prestigio del programa, del hospital y al honor de la doctora Yahyaoui".