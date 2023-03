Un jurado declara culpable de asesinato al hombre que mató a tiros a su excuñado en Fuengirola

Un jurado popular ha declarado este viernes culpable de asesinato al hombre acusado de matar a tiros a su excuñado, que dejó en el rellano de un portal en la localidad malagueña de Fuengirola en septiembre de 2019.

Los miembros del jurado lo han declarado culpable también de un delito de tenencia ilícita de armas y no han estimado los atenuantes que había pedido, ya que han mantenido que la víctima no portaba un arma, no pudo defenderse y no fue una muerte accidental.

Pese a que ha sido declarado culpable por siete votos a favor y dos en contra por el delito de asesinato, el jurado está a favor de que se le conceda el indulto parcial al procesado.

Respecto al otro acusado, al que ayer el fiscal le retiró la petición de pena pero la acusación particular pidió que fuera condenado por los mismos delitos, al considerar que los hechos fueron cometidos bajo un plan preconcebido entre los dos, el jurado ha considerado que no es culpable ni de asesinato ni de tenencia ilícita de armas.

Tras el veredicto, el fiscal ha mantenido su petición de 22 años de prisión para el acusado al igual que la acusación particular, mientras que la defensa ha pedido que se le aplique la pena en su grado mínimo y ha adelantado que recurrirá la sentencia.

El autor de los disparos durante el juicio reconoció que fue el autor de los disparos a su excuñado pero él y su defensa siempre han mantenido que lo hizo bajo los eximentes de trastorno mental transitorio, legítima defensa y miedo insuperable, aunque el jurado no los ha apreciado.

El crimen fue cometido en torno a las 18.00 horas del 2 de septiembre de 2019 y, según el fiscal, el presunto autor quiso asesinar a la víctima y para ello le disparó dos veces con un revólver, el primer disparo en la zona del pecho y costal a una corta distancia y cuando ya estaba en el suelo le disparó de nuevo sin posibilidad de defensa, causándole la muerte inmediata.

La magistrada presidenta dictará sentencia en los próximos días, aunque ya ha adelantado en la sala que el procesado al que el jurado ha considerado no culpable queda absuelto de los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas y que por tanto se quedan sin efecto las medidas cautelares que había contra él.