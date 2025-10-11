Los leones de Ginés Serrán ya están en el puerto de Málaga, acompañarán a dos dioses de bronce de 8 metros

Dos leones de bronce, como enjaulados entre vallas, esperan en el puerto. Son obra del artista internacional Ginés Serrán y forman parte de un conjunto escultórico de cuatro figuras en bronce que ha cedido al Puerto de Málaga. Junto a la pareja de felinos, que ya están en las instalaciones portuarias, irán dos dioses, Neptuno y Venus, también de bronce y de casi ocho metros de altura. Que deberán colocarse sobre las columnas –inacabadas– que dan a las plazas Poeta Alfonso Canales y de la Marina.

Para ello, el Puerto de Málaga ha sacado a licitación las peanas, de mármol, el montaje y el tratamiento antigrafitti de los soportes. El montante del concurso roza los 70.000 euros, IVA incluido. Previamente, ha realizado pruebas de esfuerzo a las columnas, para comprobar si podían soportar la carga que suponen las esculturas, sobre todo las de los dioses, de gran tamaño. El Neptuno, además, tendrá una red de oro, que le añade peso.

El conjunto monumental lleva por nombre Las columnas del mar y desde el equipo del artista ceutí planteaban estrenar las esculturas antes del verano, aunque no ha sido posible. El pasado mes de enero, Serrán finalizó la escultura de bronce Neptuno. Esta estatua de 8 metros de altura lleva en el brazo derecho una red de pesca, fundida en bronce y 24 quilates de oro. "Es la primera vez en la Historia del Arte que se realiza una escultura en bronce con una red debido a la complejidad que representa", destacaron entonces.

También resaltaron en el comunicado que Las Columnas del Mar será "el mayor conjunto escultórico de España". Serrán ha dedicado esta obra a su padre, quien nació en la provincia de Málaga, en Villanueva del Rosario. El artista ceutí ha estado trabajando en el proyecto escultórico durante los últimos cinco años. Las piezas más grandes del conjunto, incluyendo los pedestales (las columnas), medirán unos 21 metros y las más pequeñas, unos 14.

La Fundación Ginés Serrán ha decidido ceder de manera indefinida estas obras. La figura jurídica que se usará para la misma es el comodato, es decir, una cesión gratuita de un objeto irremplazable por un tiempo marcado previamente. Al fin del préstamo, deberá devolverse el conjunto sin más deterioro que el debido al uso normal. El conjunto monumental está valorado en 3 millones de euros.

Escultura completa de 'Neptuno' de Ginés Serrán / M.G.

El artista contó a este periódico que opta por el bronce porque tiene más durabilidad que la piedra. “Uso la aleación que usaban los griegos y los romanos. Hay obras en mármol de aquella época que están mutiladas. En cambio, el bronce dura entre 3.000 y 5.000 años”, comenta. Y relató que prefiere el tamaño monumental “para crear un mayor impacto”. Explicó que una obra de gran envergadura “es más compleja de crear, pero el impacto es mayor y se convierte en un icono de la ciudad”. Y ese es su objetivo, que su trabajo se convierta en símbolo de Málaga, el lugar en el que está buena parte de sus raíces.

Actualmente, el artista ceutí se encuentra trabajando en dos proyectos. Por un lado, un parque escultural de mitología, que formará una colección de doce de sus esculturas monumentales reproducidas en bronce y que estarán emplazadas en el jardín botánico de la Universidad de Cambridge. Y en la Catedral de Notre Dame inaugurará la escultura El Ángel, fundida en bronce y oro.

La ciudad autónoma de Melilla estrenará este año la escultura Nuevo Mundo, con la que hace referencia a la guerra de Israel en Gaza, a Rusia y Ucrania, y a otros conflictos bélicos actuales. En la obra aparecen niños y niñas de diferentes razas y etnias sujetando el globo de la esfera de la tierra, tiene una altura de 5 metros.

Ginés Serrán, es uno de los artistas contemporáneos internacionales más reconocidos del mundo. Nacido en Ceuta, Serrán ha vivido la mayor parte de su vida en Nueva York, donde se graduó en la Universidad de Nueva York y a lo largo de su carrera ha realizado más de 250 exposiciones en 25 países, incluyendo 128 exposiciones individuales. Sus pinturas y esculturas son coleccionadas por los principales museos, incluido el Museo Guggenheim de Nueva York, y por numerosas instituciones y coleccionistas privados, siendo uno de los pocos artistas que crea esculturas de bronce monumentales.

Entre sus obras más notables se encuentran las monumentales esculturas de bronce Calypso, Venus de Ashland, Las Columnas de Hércules y La Unión del Mundo mientras que su escultura El Emperador, de 23 metros de altura y compuesta por nueve figuras, es la más grande de Filipinas. Ha recibido importantes premios y reconocimientos internacionales.