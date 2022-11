En libertad con cargos los nueve menores detenidos tras la reyerta en El Palo

Los nueve menores, que comprenden entre los 14 y los 17 años y supuestamente pertenecen a una banda dedicada a extorsionar, amenazar y agredir a otros jóvenes, han quedado en libertad con cargos tras ser detenidos el pasado viernes por agentes de la Policía Local de Málaga en la barriada de El Palo, donde habrían participado en una reyerta en la que se emplearon palos, navajas y puños americanos.

Tras ser detenidos y traslados a dependencias de la Policía Nacional, los nueve menores pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores, responsable de la instrucción de las causas relacionadas con menores de edad y, a continuación, todos ellos quedaron en libertad porque "el atestado no está muy claro y hay que determinar qué ha hecho cada uno", según han informado a este periódico fuentes judiciales.

No obstante, mientras tanto, las diligencias incoadas por la Fiscalía de Menores se van a mantener abiertas con respecto a los jóvenes y desde este órgano judicial han solicitado a la Policía Nacional que investigue los hechos para tratar de esclarecer el suceso.

Por el momento, la Fiscalía no ha adoptado ninguna medida cautelar con respecto a los menores -la más grave consiste en el internamiento en un centro cerrado-. Si bien, la investigación está todavía en una fase inicial. "Se va a proceder a estudiar tanto las cámaras de seguridad que hayan podido grabar el suceso como los móviles de los menores porque parece que hay algo más detrás de la pelea y no era la primera vez que ejercían algún tipo de acoso", indican estas mismas fuentes al tiempo que aclaran que este acoso no sería de tipo físico sino que a través de redes sociales.

Además, destacan que los menores investigados no guardan ningún tipo de relación con la pandilla de menores que sembró el pánico durante la noche de Halloween en Sevilla, donde los jóvenes se dedicaron a robar a numerosas personas amenazándolas y pinchándolas con armas blancas. En este caso, la Policía detuvo a 18 menores, quedando todos ellos también en libertad con cargos.

"25 o 30 personas pegándole a varios con palos"

El enfrentamiento en El Palo tuvo lugar sobre las 20:00 en la calle Quitapenas, cerca del antiguo restaurante Casa Pedro. “Yo lo que vi fue a 25 o 30 personas pegándole a varios con palos y, en cuanto llegó la Policía, todos empezaron a correr por los callejones”, relata un vecino, cuya vivienda está situada enfrente del lugar donde se produjo la pelea.

Tras recibir varias llamadas a la Sala 092 que alertaban de una persecución y una reyerta en la que participaba un número considerable de jóvenes, varias unidades de policías locales de la Jefatura del Distrito Málaga Este y un equipo del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) se personaron hasta el lugar de los hechos.

En su huida, los jóvenes supuestamente tiraron en una callejuela situada entre los restaurantes Los Marengos y Gabi las armas que portaban: palos, navajas y puños americanos, efectos posteriormente incautados por los agentes.

Ya en la calle Miguel Moya, cerca del mercado municipal de El Palo, varios jóvenes implicados en la pelea decidieron correr hacia un callejón sin salida. A continuación, decenas de chavales empezaron a rodearlos. “Había más de 50 jóvenes de El Palo en contra de los que habían venido de fuera”, cuenta el trabajador de uno de los bares cercanos al lugar del suceso y testigo de la escena.

Entre la multitud, la Policía Local de Málaga consiguió abrirse paso y detener a nueve menores que supuestamente pertenecían a una banda dedicada a extorsionar, amenazar y agredir a otros jóvenes.

Asimismo, los agentes intervinieron los nueve teléfonos móviles que portaban y que fueron entregados en las citadas dependencias policiales para su posterior estudio. Tras ser arrestados, los menores fueron finalmente trasladados a dependencias de la Policía Nacional, quien investiga los hechos.