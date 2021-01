El listado actualizado de los 75 municipios de Málaga confinados o con bares y comercios cerrados

Aunque en los últimos dos días los contagios han experimentado una leve bajada -no así las hospitalizaciones, que ya se acercan al millar en la provincia- el listado de municipios confinados de los que no se puede entrar ni salir, y el de los que, además tienen sus bares y comercios cerrados, no deja de crecer.

En concreto, según el listado actualizado este jueves tras la última reunión del Comité de Alertas de Salud Públicas de la Junta de Andalucía, la provincia de Málaga tiene 75 localidades con cierre perimetral (aquellos con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes) o con los bares y comercios cuya actividad no sea esencial, cerrados.

Son siete más desde la última actualización: Benamargosa, Colmenar, Fuente de Piedra, Villanueva del Trabuco, Istán, Iznate y Macharaviaya. Todas estas localidades deberán aplicar el cierre perimetral, por lo que no se podrá entrar ni salir de ellas, al superar la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, Pizarra pasa a engrosar la lista de los municipios con toda la actividad no esencial cerrada, al pasar a una tasa de 1.118. De esto se ha librado Málaga capital, donde la ligera bajada de contagios desde el pasado lunes ha hecho que la tasa de incidencia se aleje del temido millar, hasta situarse en los 891.

Las medidas entran en vigor a las 00.00 del sábado 30 de enero, una vez que este viernes se publiquen en el BOJA, y el periodo mínimo de cumplimiento de las medidas ha quedado establecido en 14 días.

Así, el listado actualizado de los municipios de Málaga con cierre perimetral, al superar la tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes es el siguiente:

Algarrobo Almáchar Alozaina Antequera Árchez Archidona Benalmádena Benamargosa Canillas de Albaida Campillos Carratraca Casares Colmenar Comares Cortes de la Frontera Cuevas de San Marcos Cártama Fuengirola Fuente de Piedra Gaucín Genalguacil Humilladero Istán Iznate Macharaviaya Mijas Montejaque Málaga Ojén Periana Rincón de la Victoria Riogordo Sayalonga Torremolinos Torrox Totalán Villanueva de la Concepción Villanueva de Tapia Viñuela Yunquera

Por su parte, las localidades malagueñas confinadas en las que además se ordena el cierre de toda la actividad no esencial, incluidos los bares y restaurantes, son los siguientes:

Alameda Alcaucín Alfarnate Alfarnatejo Algatocín Alhaurín de la Torre Alhaurín el Grande Almargen Álora Ardales Arriate Benamocarra Benarrabá Cartajima Casabermeja Cañete la Real Coín Cútar El Borge Estepona Faraján Igualeja Manilva Marbella Moclinejo Mollina Monda Pizarra Ronda Salares Teba Tolox Villanueva del Rosario Villanueva del Trabuco Vélez-Málaga

Los comités provinciales se reúnen cada lunes y cada jueves para esta evaluación de la propagación del coronavirus y son los que decidirán qué municipios se cierran perimetralmente, que son los que tengan más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, y en qué municipios se ordena el cierre de toda actividad no esencial, que serán donde se superen los 1.000 casos.

Las medidas entrarán en vigor a las 00.00 horas de cada miércoles y a las 00.00 horas cada sábado y estarán vigentes durante 14 días. Si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron. Si un municipio pasa de más de 500 a más de 1.000 casos, podrá pasar de grado 1 a grado 2, aunque no hayan transcurrido 14 días. En estos casos, el plazo de 14 días empezará a contar de nuevo desde el día en que entró en vigor el grado 2.