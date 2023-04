El primer trimestre del año deja solo el 40% de la lluvia esperada en Málaga

El fantasma de la sequía sigue golpeando a Málaga. De hecho, la falta de precipitaciones y las altas temperaturas son fenómenos que se llevan repitiendo especialmente en los últimos tres años. Este invierno ha sido más cálido de lo habitual y entre los meses de enero y marzo -en los que se dan más lluvias en Málaga- ha caído un 40% del agua que se esperaba, según Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga.

Tras un invierno cálido, en el que el mes de diciembre ha sido el segundo más caluroso desde 1961, el primer trimestre de este 2023 no se ha quedado atrás. En total se han contabilizado en la zona de Málaga aeropuerto 74 litros por metro cuadrado, cuando lo habitual es recoger 187 litros en este mismo período, según Riesco. Al observar los datos de cada mes, se vivió un enero “muy seco” con 12 litros por metro cuadrado, cuando normalmente en esta zona se recogen 62. Después el mes de febrero fue “casi normal” con 55 litros de los 59 que habitualmente caen y por último llegó marzo, que ha sido “extraordinariamente seco”, ya que solo se han recogido 7 litros por metro cuadrado de los 66 a los que se está acostumbrado.

Estos han sido tres de los meses del año donde se pueden dar mayores precipitaciones en la provincia. En este sentido, Riesco asegura que los meses más lluviosos son de octubre a marzo y que en abril y mayo las precipitaciones son menos favorables, “lo cual no quiere decir que no vaya a haber, pero para paliar la sequía no parece que se vaya a dar”. Con tan solo el 40% del agua que se esperaba para este primer trimestre del año, que la situación cambie antes de la época estival es “complicado”, aunque cabe la posibilidad de que las lluvias regresen en otoño, pero Riesco desconoce que va a suceder.

Con estos datos, el director del Centro Meteorológico de Málaga considera que “es complicado que se vaya a recuperar lo que tenemos de déficit a lo largo de los próximos meses porque ya lo que llueve es poco y los pantanos no se van a llenar porque entramos en meses que llueven mucho menos”.

Sin precipitaciones a la vista en los próximos 10 días, en abril hasta ahora no se ha recogido ni una gota de agua cuando normalmente caen 41 litros por metro cuadrado en la zona de Málaga aeropuerto. Una vez que se pasa al mes de mayo, la media de los litros que se recogen es de 23, en junio pasan a ser cuatro, en julio ninguno, en agosto otros cuatro y ya en septiembre vuelve a subir a 25 de cara ya al otoño.

Las consecuencias de la sequía en el campo

Esta falta de agua lleva afectando desde el principio en gran medida a los trabajadores del campo. Ante esta situación, Baldomero Bellido, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga, señaló este pasado lunes que la situación actual del campo es muy “dramática”. Además pidió que la Junta de Andalucía incluyera en el nuevo decreto de sequía que pretende que salga adelante este mes de abril, presupuesto para obras hidrológicas, pero también “tiene que haber un apoyo laboral, ya que el ganadero, el agricultor y las empresas agroalimentarias no van a poder mantener el empleo con estas perspectivas bajísimas cosechas”. A su juicio, se debe pensar en este aspecto porque los trabajadores del sector van a tener menos ingresos, como consecuencia no van a poder contratar mano de obra para la época de recolección.

Asimismo, a través de un comunicado Asaja también ha asegurado que "la desesperada situación de sequía deja al campo malagueño en disposición de desastre". Han señalado que, en lo que va de año agrícola, se han recogido casi 200 litros menos que el año pasado por estas fechas. Además, Bellido, a través de un comunicado de prensa, ha señalado que la siembra primaveral está anulada porque aunque es la época “no se están planteando y las sembradas aún no han nacido, puesto que hace tiempo veraniego. Llevamos más de una semana con temperaturas que superan los 25-30 grados, y eso en esta fecha y con el terreno seco es insostenible para los cultivos".