El machismo ante el espejo: la campaña de la UMA que cala entre los jóvenes

"¿Dónde andas? ¿Con quién estás? ¿Por qué no me respondes?". "Si no lo haces, publicaré las fotos que tú sabes". "Necesito pasta, estoy por abrirte un only fans y vender fotos". Estas son algunas de las frases que han inundado los espejos de hasta 17 centros -facultades y escuelas técnicas- de la Universidad de Málaga (UMA). Textos que reflejan actitudes machistas y que son tachados para que el estudiantado cuando se mire al espejo del baño de su centro educativo reflexione al respecto.

Bajo el lema No dejes a la violencia en visto, esta campaña de concienciación -en la que han participado el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga y el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social de la UMA- no ha dejado indiferente a nadie. Según datos facilitados este lunes por el concejal del ramo, Francisco Pomares, el 70% de universitarios no ha pasado de largo y han visto sus reflejos entre grafitis tachados como reprobación a la violencia de género.

El feedback ha sido "muy numeroso", ha manifestado Isabel Jiménez, vicerrectora de Igualdad. Y no solo en redes sociales. También apunta que han recibido muchos correos electrónicos. Aunque asegura que la mayoría de mensajes hacia la campaña han sido positivos, también reconoce los negativos. "Nos han dicho que era muy agresiva y que se llamaba violador a todos los hombres. Si alguien se ha sentido violentado a pesar de que el objetivo está muy claro, yo creo que debería hacerse un autoanálisis y reflexionar", ha considerado. En cualquier caso, ha acogido positivamente este tipo de reacciones, ya que "marcan líneas de actuaciones y exponen problemas aún existentes en torno a la violencia de género", ha explicado.

Además, apunta que el objetivo de no dejar indiferente a nadie para tener un mayor impacto se ha conseguido. Y en ello, ha tenido especial relevancia el grupo de control. Un equipo compuesto por 15 estudiantes de la Universidad de Málaga que, una vez diseñado el proyecto, se ha encargado de reformular esas frases para acercarlas a los jóvenes.

Adrián Carmona es graduado en Historia y ahora cursa el máster de Profesorado. Cuando le ofrecieron participar en la campaña, no lo pensó. "Me pareció muy importante poder dar nuestra opinión en cuanto a las frases que habían propuesto porque había algunas que estaban un poco desactualizadas en cuanto al lenguaje que solemos utilizar", ha explicado a este periódico.

Una opinión que comparte Paula Sánchez. Estudiante de Ingeniera de Computadores en la UMA, aclara que estos mensajes van dirigidos tanto a aquellas personas que ejercen violencia como a las que la padecen y opina que "la gran mayoría de chicas han sufrido alguna vez situaciones como las que se exponen en los espejos".

Y es que, ahora, con la incorporación de Internet y las redes sociales han aparecido nuevas formas de violencia hacia la mujer. Así lo aseguran Desirée Farfán, psicóloga, y Paula López, trabajadora social, que cursan el máster de Igualdad y Género y también han participado en la campaña No dejes a la violencia en visto. "Estas pueden ser la gordofobia o las violencias estéticas. Se excusa con el tema de la salud, pero realmente lo que hay es un canon estético imperante que afecta mayoritariamente a las mujeres", ha explicado Desirée.

Además, "las redes sociales fomentan mucho la violencia de género porque hay más descontrol. Mucha gente se escuda detrás de un perfil anónimo, por lo que está siendo muy difícil tanto en la actuación como la investigación. Se encuentran casos muy diversos", ha añadido Paula López.

Ambas, que han reconocido estar "muy contentas" con el resultado del proyecto porque se ha tenido en cuenta al grupo de control, han adelantado a Málaga Hoy que el Vicerrectorado de Igualdad va a estrenar el próximo martes 28 de marzo un podcast llamado Vidas -las siglas del órgano universitario- que contará con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. "Va a tener dos partes. En la primera se hará una entrevista al docente que venga invitado y, en la segunda, el propio campus preguntará a esa persona sobre los temas que está tratando", han explicado.