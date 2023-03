Solo once mujeres enjuiciadas por malos tratos en Málaga en 2022 frente a 2.000 hombres

Las denuncias elevadas en 2022 –8.634– superaron la cifra registrada en la última década (6.639 en 2012). Solo un 1,3% fueron presentadas directamente en el juzgado. El grueso se derivaba de los atestados policiales –7.930–. El 65,8% de ellas la presentó la víctima, mientras que los familiares actuaron en un 1,5% de los casos. La intervención policial estuvo presente en el 24,6% de esas demandas y 524 se interpusieron por parte de lesiones recibido en el juzgado. El aumento de denuncias tiene para los especialistas una lectura positiva porque indicaría que la maltratada no se resigna a la violencia , aunque evidencia el trabajo aún pendiente para frenar el machismo.

Cuatro homicidios, más denuncias, más condenas y menos mujeres que renuncian a declarar contra su agresor en Málaga. El informe anual del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del año 2022 del Consejo General del Poder Judicial confirma las tendencias más esperanzadoras que se habían apuntado ya en las últimas estadísticas y revela, de nuevo, las bajas cifras que supone la violencia contra los hombres en los tribunales. Once mujeres se sentaron en el banquillo de los acusados por malos tratos a su pareja o ex pareja (58 en 2021). Hubo, sin embargo, 2.097 varones enjuiciados. Solo una de ellas fue condenada. En el caso de ellos, se dictó sentencia contra 1.397.

Doce menores enjuiciados por violencia machista

El informe del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género del año 2022 del Consejo General del Poder Judicial refleja otra realidad que los expertos llevan tiempo avisando: la violencia machista se extiende también entre los más jóvenes. El año pasado, los juzgados de menores enjuiciaron por este delito a 12 adolescentes (tres menos que en 2021). Dos de ellos tenían entre 14 y 15 años, mientras que 10 correspondían a la franja de entre 16 y 17. Se dictaron 13 sentencias, prácticamente todas ellas con medidas a cumplir. Y al otro lado quedan las menores como víctimas de esta violencia. En Málaga, son 39 las jóvenes que aún no han cumplido los 18 años y, sin embargo, ya cuentan con protección policial a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género VioGén, a fecha de 31 de enero. Todas ellas son adolescentes de entre 14 y 17 años. El Ministerio de Interior considera que el caso de una de ellas es de riesgo alto mientras que ocho son de nivel medio y, 15, bajo. La cifra de mujeres protegidas ha crecido un 8% en el último año, hasta situarse en 3.765 los casos activos (con 277 víctimas más que en 2022). El nivel alto de peligro al que medio centenar de éstas se encuentran sometidas implica vigilancia policial frecuente tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo y a la entrada o salida del centro escolar de los hijos. La Policía realiza, además, controles aleatorios del agresor y su entorno. En total, son 32.629 las maltratadas registradas en el sistema VioGen en Málaga, que trata de evaluar el riesgo al que está expuesta una mujer cuando denuncia violencia de género para asegurarle una protección adecuada. La mayoría de ellas pertenecen a casos no activos (32.879), es decir, que, temporalmente, no son objeto de seguimiento policial. También el número de menores en situación de riesgo ha aumentado en este último ejercicio en Málaga, lo que significa que la violencia ejercida por el agresor podría extenderse a otras personas cercanas a la víctima, caso de los menores a su cargo.