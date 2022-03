La madre de las niñas con hiyab asegura que irán a otro colegio de Málaga que sí permita llevarlo

La menor de 14 años cuya familia estos días ha denunciado que el colegio católico en el que está matriculada le prohíbe a ella y a su hermana, de 12, entrar en clase con el hiyab, o velo musulmán, continuará sus estudios en otro centro educativo de Málaga que sí lo permita. Así lo ha confirmado a este periódico Hanaa, la madre de la niña, que, no obstante, insiste en el "maltrato" que sus hijas han recibido desde que el pasado mes de febrero decidieron, de forma "voluntaria", hacer uso de esta prenda.

La familia se ha reunido este miércoles con un responsable de la Delegación Territorial de Educación y Deporte, que les ha comunicado que se le asignará otro centro público que elijan para que ambas alumnas sigan formándose lo que resta de curso y puedan llevar el hiyab. La progenitora asegura que no contaban con tomar esta decisión y que, cuando hace un año las niñas comenzaron a estudiar en el colegio, no fueron informadas por parte de la directora sobre qué tipo de vestimenta podrían o no usar. Según su versión, desconocían la existencia del reglamento orgánico de funcionamiento que impide al alumnado llevar prendas que cubran la cabeza. "De haberlo sabido no habrían entrado porque somos una familia religiosa", recalca.

En palabras de Hanaa, las menores se sienten "discriminadas" y han sido "víctimas" en una situación "difícil". "El colegio no ha sido flexible con nosotros. A la mayor le dejaron llevar gorro y bufanda pero cuando decidió cambiarlo por el hiyab no se lo han permitido. Mi hija dice que es su religión y no puede dejar de llevarlo", subraya la madre, quien recalca que, aunque el centro disponga de "normas" no tiene "derecho" a "maltratarla".

Por su parte, desde la Delegación de Educación han indicado que a la familia afectada se le han ofrecido "todas las posibilidades y los centros educativos disponibles para que, de manera voluntaria y según sus circunstancias, puedan trasladar a dichas alumnas". El encuentro mantenido tanto con los padres como con la Asociación Marroquí para la Integración de los Musulmanes "ha servido para escucharlos y se ha desarrollado en un clima de absoluta cordialidad".

Ayer, la dirección del colegio concertado San Juan de Dios, conocido como La Goleta, hizo público un comunicado dirigido a la comunidad educativa ante la denuncia de la citada Asociación Marroquí, que advirtió que una alumna había sido "aislada" por llevar pañuelo musulmán. El centro aseguró que se limitó a aplicar al Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) y destacó que el "respeto a la normativa incumbe a toda la comunidad educativa".

Asimismo, el equipo directivo aseguraba en el escrito haber mantenido "un diálogo constante con las alumnas y la familia afectadas", además de haber prestado "la atención educativa necesaria para evitar cualquier menoscabo académico como consecuencia de la aplicación de la normativa interna del colegio". Remachó que la Inspección de Educación respaldó su modo de actuar, "sin haber mostrado "tacha alguna".